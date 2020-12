Eventi 198

Doni natalizi alla Comunità Terapeutica Assistita di San Cataldo da parte della Croce Rossa Italiana

"Essere vicini ai più fragili è la nostra missione e la svolgiamo sempre con entusiasmo" ha detto il presidente Nicolò Piave

Redazione

28 Dicembre 2020 09:37

Anche quest’anno la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ha effettuato la consueta visita agli ospiti della Comunità Terapeutica Assistita di San Cataldo diretta dal dott. Valerio Lo Vullo. Su richiesta dell’assistente sociale dott.ssa Ciralli la Croce Rosa per il tramite dell’Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie S.lla Santina Sonia Bognanni e la referente dello sportello sociale Daniela Castro sono stati consegnati agli ospiti dei regali natalizi per allietare le festività a questi ospiti speciali della comunità, nonché dei panettoni e pandori “Ormai è un appuntamento fisso con la comunità – spiega Nicolò Piave – Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta – essere vicini ai più fragili è la nostra missione e la svolgiamo sempre con entusiasmo e piacere, la pandemia non ci ha permesso di poter avere il nostro babbo natale CRI ma speriamo nell’anno prossimo, ringraziamo il dott. Lo Vullo e l’Assistente Sociale Ciralli per l’opportunità che ci viene concessa di aiuto agli ospiti della comunità, un piccolo pensiero che proviene dal cuore dei volontari”

