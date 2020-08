Salute 259

Donazione del sangue, raccolta straordinaria promossa dalla Fidas Gela e dal Club Juventus

Le donazioni si svolgeranno sabato 8 agosto al centro fisso della Fidas Gela di via degli Appennini

Redazione

05 Agosto 2020 22:05

L'estate da sempre rappresenta un periodo critico per le donazioni di sangue. Per tale ragione, la Fidas Gela e il club Juventus "John Elkann" di Gela scendono nuovamente in campo organizzando una raccolta di sangue straordinaria. Donazioni che si svolgeranno sabato 8 agosto 2020 al centro fisso della Fidas Gela di via degli Appennini e che vedrà ancora una volta i soci bianconeri impegnati nei confronti di chi è meno fortunato. Appuntamento dunque a partire dalle 8 del mattino con la struttura dell'associazione di volontario gelese che ospiterà, ovviamente, anche coloro i quali non sono di fede bianconera ma desiderano semplicemente aiutare il prossimo. Vi aspettiamo sabato 8 agosto.

