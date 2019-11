Eventi 129

Donazione del sangue e screening per la prevenzione delle malattie, il Lions Club Caltanissetta a Mazzarino

I rappresentanti di diverse sedi del Lions si sono ritrovati per fare il punto sull'attività svolta e hanno stilato un programma delle attività

19 Novembre 2019 20:54

Domenica 17 novembre, presso la sala "Melvin Jones" di Mazzarino, si è svolto un incontro del Distretto 108yb Sicilia del Lions Club, fortemente voluto dal Dr. Maurizio Provenzano, Delegato del Governatore Dr. Angelo Collura per la donazione del sangue, ed organizzato dall'Officer distrettuale sul tema, Dr.ssa Adela Saitta, del Lions Club Caltanissetta dei Castelli.

Alla riunione, di grande importanza sanitaria, assistenziale e di volontariato, sono intervenuti i Presidenti dei Lions Club della IX Circoscrizione ed il suo Presidente Dr. Tonino Grasso, e delle Zone che la compongono con i relativi Presidenti Dr. Michele Vitale ed avv. Fabrizia Segreto, oltre al Presidente del Lions Club di Mazzarino, Gaetano Cuda, che ha fatto gli onori di casa.

Presente, chiaramente, il presidente del Lions Caltanissetta dei Castelli Prof. Enzo Falzone con il Segretario Geom. Andrea Capizzi, ed ancora la Presidente del Lions di Riesi, Dr.ssa Stefania levolella ed il Dr. Emmanuel Pallikunnel, Officer distrettuale del Progetto Martina (tumori giovanili spiegati ai giovani).

Hanno presenziato anche il Dr. Nunzio Rinaldi, Delegato del Governatore per il Lions Day distrettuale che si svolgerà ad aprile 2020 a Caltanissetta ed il Dr. Luigi Messina, Delegato distrettuale per le Visite oculistiche.

Si è trattato di un incontro di grande interesse dal momento che il Lions è impegnato nella sensibilizzazione alla donazione del sangue ed agli screening sanitari per la prevenzione, e quindi si è potuto fare il punto, tra gli intervenuti, sulla promozione e diffusione di tali importanti Services.



