Salute 459

Donazione del sangue, 23 donatori alla raccolta promossa dalla Fidas Gela e dal Club Juventus

na seduta di raccolta straordinaria per la Fidas Gela che come sempre riprenderà la propria attività già da domani mattina e, come, sempre il lunedì, mercoledì e venerdì

Redazione

09 Agosto 2020 11:43

Si è conclusa con ventitré donazioni di sangue e tre prelievi pre-donazioni la giornata di raccolta organizzata dalla Fidas Gela insieme al club Juve "John Elkann" di Gela. Una presenza massiccia dei "campioni del dono" che non si sono di certo lasciati andare all'amarezza per l'eliminazione dalla champions league dimostrando un alto senso di responsabilità e senso civico nei confronti di chi soffre. Un successo merito dei soci del club bianconero e dei tanti volontari della Fidas Gela che hanno organizzato l'evento in un periodo critico per le donazioni rappresentanto dall'estate. Una seduta di raccolta straordinaria per la Fidas Gela che come sempre riprenderà la propria attività già da domani mattina e, come, sempre il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 11,30 al centro di raccolta fisso di via degli Appennini.

Si è conclusa con ventitré donazioni di sangue e tre prelievi pre-donazioni la giornata di raccolta organizzata dalla Fidas Gela insieme al club Juve "John Elkann" di Gela. Una presenza massiccia dei "campioni del dono" che non si sono di certo lasciati andare all'amarezza per l'eliminazione dalla champions league dimostrando un alto senso di responsabilità e senso civico nei confronti di chi soffre. Un successo merito dei soci del club bianconero e dei tanti volontari della Fidas Gela che hanno organizzato l'evento in un periodo critico per le donazioni rappresentanto dall'estate. Una seduta di raccolta straordinaria per la Fidas Gela che come sempre riprenderà la propria attività già da domani mattina e, come, sempre il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 11,30 al centro di raccolta fisso di via degli Appennini.

News Successiva Donazione del sangue, raccolta straordinaria promossa dalla Fidas Gela e dal Club Juventus

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare