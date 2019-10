Eventi 183

"Dona un gioco per un sorriso", raccolta di giocattoli a Caltanissetta da devolvere ai bambini meno fortunati

In vista della "festa dei morti", due associazioni di volontariato organizzano in via Xiboli 310, dal 28 al 30 ottobre, una raccolta di giocattoli

Redazione

27 Ottobre 2019 19:31

"Tuttu u munnu è paisi" in collaborazione con la "Casa delle Culture e del Volontariato" di Caltanissetta, invita la cittadinanza, le associazioni, gli operatori economici, le istituzioni a partecipare alla raccolta di giocattoli nuovi o usati da donare ai bambini meno fortunati della città.La raccolta avverrà presso la "Casa delle Culture e del Volontariato" di Caltanissetta sita in via Xiboli 310 (sotto trovate i nostri recapiti), da giorno 28 a giorno a 30 Ottobre 2019, la mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00. La distribuzione si terra giorno 1 Novembre 2019 presso il gazebo dedicato, che sarà presente presso l'isola pedonale in corso Umberto, la mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

L'iniziativa ha lo scopo di donare un sorriso ad ogni bambino, e consentirgli di diffondere il messaggio che ha contraddistinto da sempre "Tuttu u munnu è paisi", ovvero i valori di condivisione, gioia, rispetto dell'altro, sostegno a chi ha più bisogno, affinché l'altruismo sia alla base di un reale sviluppo di un senso di cittadinanza multietnica dove l'incontro tra le persone e le differenze diventano valore e risorsa.

Conoscenza e rispetto della diversità sono alla base di questo evento. Arricchimento, scambio e condivisione questa volta avverranno nel nome della tradizione siciliana con la "festa dei morti", tipica ricorrenza molto sentita in Sicilia e nella nostra città da grandi e piccini.





