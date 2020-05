Attualita 470

"Dona il caffè al bar del tuo cuore", a Caltanissetta un'iniziativa per aiutare i bar in difficoltà

Dall'idea di alcuni clienti di tanti bar di Caltanissetta è nata una "coffee community solidale" che lancia l’iniziativa "Offri il caffè al bar del tuo cuore"

Redazione

03 Maggio 2020 21:57

In questi ultimi giorni, dopo l’annunciata riapertura dei bar dall’1 Giugno (a parte chi riaprirà da Lunedì solo per consegne a domicilio e asporto), e le prime notizie su quelle che saranno le prescrizioni per il riavvio delle attività dei caffè e bar di tutta Italia, sono emerse le preoccupazioni per il futuro di queste attività, luoghi di socialità e di amicizia sin dal diciassettesimo secolo. E dall'idea di alcuni clienti di tanti bar di Caltanissetta è nata una “coffee community solidale” che lancia l’iniziativa “Offri il caffè al bar del tuo cuore”.In questo periodo di emergenza, c’è l'esigenza di coccolare ed incentivare il nostro bar del cuore e restituire la cortesia che ci ha sempre riservato. Non avendo potuto consumare il nostro il caffè quotidiano, in questo periodo di chiusura forzata, la nostra proposta è quella di donare a loro la nostra "quota caffè" che normalmente avremmo speso in un mese. Possiamo devolvere una cifra di 20€ che corrisponde a 20 giorni lavorativi, 30€ un mese intero di caffè, per sostenere le spese che il nostro bar preferito dovrà affrontare alla riapertura.

Abbiamo attivato la possibilità di donare nella piattaforma internet: https://www.gofundme.com/f/dona-il-caffe-al-tuo-bar-del-cuore?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+share-sheet Nel box sezione “perché hai donato?” chiediamo di indicare il nostro bar di riferimento o il nome del titolare, e si potrà donare in forma anonima o nominativa.

Ad emergenza finita, sarà cura del nostro bar del cuore, offrirci un caffè di ringraziamento. Le donazioni sprovviste di indicazioni sull'attività sostenuta, saranno devolute in beneficenza agli alunni più bisognosi dell’Istituto Comprensivo Statale Vittorio Veneto, con i suoi quattro plessi scolastici di frontiera del centro storico di Caltanissetta, acquistando per loro materiale didattico e supporti digitali per la didattica a distanza. La donazione sarà su un conto corrente dedicato al progetto “dona il caffè al tuo bar del cuore” e i fondi raccolti saranno destinati secondo le indicazioni fornite in fase di donazione nella sezione commenti.

Speriamo che in tanti vorranno supportare e aderire a questa iniziativa per sostenere tanti piccoli esercenti del settore dei bar e caffè in notevole difficoltà dopo oltre 2 mesi di chiusura.

La donazione sarà effettuata su un corrente intestato all’associazione SoloMani, progetto: “dona il caffè al tuo bar del cuore”.

Francesca Mugavero

Irene Bonanno

Angelo Tramontana

Pasquale Tornatore



