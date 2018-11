Eventi 130

Don Vincenzo Sorce in Vaticano per parlare di droghe e dipendenze

Il fondatore dell’associazione “Casa Famiglia Rosetta” prenderà parte ad una conferenza internazionale che si terrà a fine mese

Redazione

26 Novembre 2018 16:28

L’Associazione “Casa Famiglia Rosetta” fin dalle sue origini nel 1980, ha prestato particolare attenzione al fenomeno delle Dipendenze Patologiche avviando numerose attività ed iniziative, non solo a Caltanissetta, ma in tutta la Sicilia, in Italia e nel Mondo. Don Vincenzo Sorce, fondatore dell’Associazione è divenuto in questi anni simbolo della lotta alle Dipendenze Patologiche, una lotta costruita sulla professionalità, sul continuo studio e sulla continua formazione atta ad offrire risposte qualificate a tutte quelle persone e quelle realtà che vivono il problema della dipendenza. Giorno 29, 30 novembre e 1 dicembre 2018, don Vincenzo Sorce sarà relatore alla Conferenza Internazionale: “Droghe e Dipendenze: un ostacolo allo sviluppo umano integrale” organizzata dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale che si terrà a Città del Vaticano. La Conferenza, che giorno 30 vedrà don Vincenzo trattare il tema “Farsi prossimo nel tempo delle crisi", è un'espressione dell'impegno della Chiesa ad affrontare il problema della droga. Diversi esperti di fama mondiale si alterneranno nella presentazione di relazioni atte a contribuire alla comprensione e alla ricerca di risposte adeguate al fenomeno. Don Vincenzo porterà la sua esperienza come testimonianza viva del suo personale impegno nella lotta al fenomeno delle Dipendenze Patologiche, un impegno che negli anni è cresciuto adattandosi ai nuovi scenari e alle nuove necessità che la società si trova ad affrontare. Un approccio multidisciplinare che vede un costante lavoro di sinergia tra spiritualità e terapia. Importante la sua presenza in Vaticano, segno visibile di un continuo apporto e impegno nella lotta ad una problematica sempre attuale.

