Don Luigi Ciotti a Caltanissetta, incontrerà in prefettura associazioni e dirigenti scolastici

L’incontro è stato organizzato in vista della "Giornata della memoria dedicata alle vittime di mafia"

Redazione

05 Febbraio 2020 19:05

Nella cornice istituzionale del Palazzo del Governo, alla presenza del Prefetto di Caltanissetta, Dott.ssa Cosima Di Stani, si terrà venerdì 7 febbraio, alle 10.30, un incontro tra Don Luigi Ciotti e vari rappresentanti dell’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” ed i Dirigenti scolastici delle scuole medie e superiori della provincia nissena e l’Associazione L’incontro avviene nell’ambito delle iniziative volte alla celebrazione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, istituita dalla L. n. 20 dell’8 marzo 2017 e che si tiene ogni anno il 21 marzo. In vista dell’evento nazionale, che si svolgerà a Palermo, sono previste varie iniziative con incontri, seminari ed approfondimenti per una comune riflessione sui temi della legalità e del contrasto alle mafie attraverso il valore della cultura.

