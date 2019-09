Sport 286

Domenica al Tomaselli scende in campo la Nissa, Arialdo Giammusso: "Sosteniamo la nostra squadra"

Arialdo Giammusso, presidente di uno dei principali sponsor, invita i cittadini a contribuire al rilancio della squadra

Redazione

21 Settembre 2019 09:44

Domani alle 15:30 allo stadio Tomaselli di pian del lago la Nissa scenderà in campo per la prima partita in casa del campionato.

"Caltanissetta deve rinascere anche nel calcio - scrive Arialdo Giammusso, presidente della Royal Frigo, sponsor della Nissa - e dobbiamo essere noi stessi ad esserne artefici, evitando di sperare che siano altri a farlo al posto nostro: nessuno lo farà mai!!!

Nissene e nisseni, domani andando allo stadio, proviamo a dimostrare che c’è ancora qualcuno crede nella voglia di rilancio dello sport nisseno e soprattutto della Nissa. Ogni singolo nisseno può farlo nei 90 minuti in cui la Nissa lotterà per mantenere alto il suo vessillo purtroppo scolorito dal tempo ma pronto a tornare bello come prima.

Io l’ho fatto mettendo a disposizione della dirigenza le mie competenze imprenditoriali, con un modesto sostegno economico ma anche con l’ottimismo e la incrollabile voglia di fare ciò che posso per la mia città. Non lasciatemi da solo, non lasciamo da soli la squadra ed i coraggiosi dirigenti che la sorreggono con tante difficoltà.

Torniamo a far parlare di Nissa perché questa squadra è da vertice di classifica e perché no, con un maggiore impegno ed un pizzico di necessaria fortuna, da primo posto. Acquistando un abbonamento o comprando il biglietto la domenica (solo 5 euro, il prezzo di un pacchetto di sigarette - le donne entrano gratis), contribuiremo a tutto ciò.

Dobbiamo essere tutti in prima linea - conclude Giammusso - a sostenere con orgoglio la nostra gloriosa Nissa.

Forza Caltanissetta, Forza Nissa".

