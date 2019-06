Sport 296

Domenica 2 giugno XVI giornata nazionale dello sport: la Nissa propone lo street rugby

L'iniziativa è a cura del Coni. Si tratta di una manifestazione aperta a tutti che si svolge contemporaneamente in molti comuni italiani

Redazione

01 Giugno 2019 12:19

Non può, ovviamente, mancare la Nissa Rugby alla XVI giornata nazionale dello sport in programma domenica 2 giugno,organizzata dal CONI. Si tratta di una grande manifestazione aperta a tutti che si svolge contemporaneamente sul territorio nazionale con la presenza di molti comuni italiani, ed è rivolta a chi ama e pratica lo sport e alla promozione di numerose discipline sportive.L’appuntamento, da non mancare a Caltanissetta, è presso l’Eclettica Street Factory in via Rochester, dalle ore 9 alle 13: tecnici e giocatori della società presieduta da Giuseppe Lo Celso daranno a tutti la possibilità di cimentarsi con lo street rugby: formato “pocket” della palla ovale, creato e brevettato proprio dalla Nissa Rugby.

Nella struttura, in occasione di questa festa dello sport organizzata dal Coni, sarà possibile inoltre provare: pattinaggio, skateboarding, basket, tennis, tiro con l’arco, tennistavolo, arrampicata, calystenics/workout, dama e scacchi.





Non può, ovviamente, mancare la Nissa Rugby alla XVI giornata nazionale dello sport in programma domenica 2 giugno,organizzata dal CONI. Si tratta di una grande manifestazione aperta a tutti che si svolge contemporaneamente sul territorio nazionale con la presenza di molti comuni italiani, ed è rivolta a chi ama e pratica lo sport e alla promozione di numerose discipline sportive.L’appuntamento, da non mancare a Caltanissetta, è presso l’Eclettica Street Factory in via Rochester, dalle ore 9 alle 13: tecnici e giocatori della società presieduta da Giuseppe Lo Celso daranno a tutti la possibilità di cimentarsi con lo street rugby: formato “pocket” della palla ovale, creato e brevettato proprio dalla Nissa Rugby.

Nella struttura, in occasione di questa festa dello sport organizzata dal Coni, sarà possibile inoltre provare: pattinaggio, skateboarding, basket, tennis, tiro con l’arco, tennistavolo, arrampicata, calystenics/workout, dama e scacchi.





Torneo di tennis Open Citta di Caltanissetta alla sfida finale: in campo Di Mauro e Schilirò

News Successiva Rugby, la nissena Ilaria Cirneco a Calvisano per la finale nazionale Under 16L: "Contenta ma è una grande responsabilità"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews