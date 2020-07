Attualita 84

Domani riapre il lungomare, Greco: "Abbiamo scongiurato che fosse pregiudicata la stagione estiva"

Conclusi i lavori finalizzati alla messa in sicurezza del tratto che va dal versate a monte al Porto Rifugio

Redazione

01 Luglio 2020 22:39

Domani mattina il lungomare di Gela tornerà fruibile in tutta la sua lunghezza, grazie al completamento dei lavori finanziati dalla Regione Siciliana e finalizzati alla messa in sicurezza del tratto che va dal versante a monte al Porto Rifugio. “Sin dal momento del crollo, lo scorso mese di marzo, e fino a questa mattina, - afferma il primo cittadino, Lucio Greco - mi sono speso per far si che tutto fosse risolto in tempi brevi, senza pregiudicare la stagione estiva, e sono felice di annunciare che sarà così, grazie all'impegno tempestivo del Presidente della Regione, Nello Musumeci, e dell'assessore Marco Falcone. Nelle scorse ore ho interloquito con l'ufficio del Genio Civile di Caltanissetta per sincerarmi che fosse tutto pronto e mi è stato garantito che domani mattina arriverà il collaudatore e poi l'arteria sarà riaperta e tornerà, finalmente, transitabile”. Lo smottamento del terreno, come si ricorderà, era stato dovuto alle abbondanti piogge e una grossa quantità di fango e detriti si era riversata sulla carreggiata. Il Governatore Musumeci aveva compreso la gravità della situazione e si era immediatamente attivato, facendo si che i lavori fossero appaltati agli inizi di maggio e realizzati in poco di più di un mese. “Ancora grazie al Presidente della Regione, all'assessore Falcone e al Genio Civile per la celerità con la quale hanno trovato i fondi per questi interventi urgenti. Mi preme ricordare, però, che nulla sarebbe stato possibile - continua il Sindaco - senza la sinergia tra le istituzioni, motivo per cui come Comune ci siamo attivati pochi minuti dopo la frana senza più fermarci. Possiamo capire chi ha lamentato i disagi dovuti alla circolazione stradale e all'impossibilità di transitare in un tratto molto suggestivo del lungomare, ma più veloce di così davvero non si poteva fare”.



Domani mattina il lungomare di Gela tornerà fruibile in tutta la sua lunghezza, grazie al completamento dei lavori finanziati dalla Regione Siciliana e finalizzati alla messa in sicurezza del tratto che va dal versante a monte al Porto Rifugio. “Sin dal momento del crollo, lo scorso mese di marzo, e fino a questa mattina, - afferma il primo cittadino, Lucio Greco - mi sono speso per far si che tutto fosse risolto in tempi brevi, senza pregiudicare la stagione estiva, e sono felice di annunciare che sarà così, grazie all'impegno tempestivo del Presidente della Regione, Nello Musumeci, e dell'assessore Marco Falcone. Nelle scorse ore ho interloquito con l'ufficio del Genio Civile di Caltanissetta per sincerarmi che fosse tutto pronto e mi è stato garantito che domani mattina arriverà il collaudatore e poi l'arteria sarà riaperta e tornerà, finalmente, transitabile”. Lo smottamento del terreno, come si ricorderà, era stato dovuto alle abbondanti piogge e una grossa quantità di fango e detriti si era riversata sulla carreggiata. Il Governatore Musumeci aveva compreso la gravità della situazione e si era immediatamente attivato, facendo si che i lavori fossero appaltati agli inizi di maggio e realizzati in poco di più di un mese. “Ancora grazie al Presidente della Regione, all'assessore Falcone e al Genio Civile per la celerità con la quale hanno trovato i fondi per questi interventi urgenti. Mi preme ricordare, però, che nulla sarebbe stato possibile - continua il Sindaco - senza la sinergia tra le istituzioni, motivo per cui come Comune ci siamo attivati pochi minuti dopo la frana senza più fermarci. Possiamo capire chi ha lamentato i disagi dovuti alla circolazione stradale e all'impossibilità di transitare in un tratto molto suggestivo del lungomare, ma più veloce di così davvero non si poteva fare”.



News Successiva Gela, completati i lavori sul lungomare dopo che si è verificata una frana: l'importante arteria potrà riaprire

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare