Cronaca 134

Esplosione al mercatino di Gela: domani lutto cittadino per i funerali di Giuseppa Scilio

I funerali della vittima dell'esplosione al mercatino rionale di Gela saranno celebrati domani alle 17 alla chiesa del Carmelo

Redazione

26 Giugno 2019 18:13

Saranno celebrati domani pomeriggio alle 17 alla chiesa del Carmelo i funerali di Giuseppa Scilio, la donna di 64 anni morta dopo quindici giorni di agonia, a seguito dell’esplosione di una bombola di gas in uso ad un furgone adibito alla vendita di polli allo spiedo e patatine fritte verificatasi lo scorso 5 giugno a Gela, al mercatino rionale di via Madonna del Rosario. In concomitanza con i funerali della seconda vittima dell’esplosione, il sindaco Lucio Greco, così come aveva fatto durante i funerali di Tiziana Nicastro, ha proclamato il lutto cittadino. Giuseppa Scilio è morta all’ospedale “Civico” di Palermo a distanza di due settimane dal ricovero. Aveva riportato ferite sul 40 per cento della superfice corporea. Il suo cuore ha smesso di battere proprio nel giorno in cui Gela dava l’ultimo saluto alla prima vittima dell’esplosione, a Tiziana Nicastro, 42 anni, madre di tre figli, deceduta all’Ismett di Palermo.

Saranno celebrati domani pomeriggio alle 17 alla chiesa del Carmelo i funerali di Giuseppa Scilio, la donna di 64 anni morta dopo quindici giorni di agonia, a seguito dell’esplosione di una bombola di gas in uso ad un furgone adibito alla vendita di polli allo spiedo e patatine fritte verificatasi lo scorso 5 giugno a Gela, al mercatino rionale di via Madonna del Rosario. In concomitanza con i funerali della seconda vittima dell’esplosione, il sindaco Lucio Greco, così come aveva fatto durante i funerali di Tiziana Nicastro, ha proclamato il lutto cittadino. Giuseppa Scilio è morta all’ospedale “Civico” di Palermo a distanza di due settimane dal ricovero. Aveva riportato ferite sul 40 per cento della superfice corporea. Il suo cuore ha smesso di battere proprio nel giorno in cui Gela dava l’ultimo saluto alla prima vittima dell’esplosione, a Tiziana Nicastro, 42 anni, madre di tre figli, deceduta all’Ismett di Palermo.

News Successiva Gela, fiamme in due abitazioni del quartiere Marchitello: paura fra i residenti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews