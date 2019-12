Cronaca 652

Dolce Sicily Caltanissetta. Piastre per panini, un forno e anche sette chili di milza: ecco il bottino dei ladri

Il sindaco Roberto Gambino ha invitato i nisseni per questa sera a visitare gli stand e partecipare ai laboratori anche in segno di solidarietà

Redazione

29 Dicembre 2019 16:57

Un forno adibito alla preparazione di pasti del peso di circa 50 chilogrammi, un’affettatrice, tre piastre per panini, un fusto di birra, un quadro elettrico, sacchi di mandorle e anche sette chili di milza. E' questo il bottino dei ladri che questa notte hanno fatto irruzione tra gli stand del "Dolce Sicily-Caltanissetta Città del Torrone". Dopo il furto in una gioielleria di corso Umberto, il furto di un parchimetro, letteralmente sradicato da via Sallemi, ieri notte i ladri, sempre più scatenati, sono arrivati anche a rubare cibo ed apparecchi dagli stand che in questi giorni, fino a stasera, stanno allietando il centro storico. Adesso saranno visionate le telecamere che, come confermato dal comandante della Polizia Municipale, Diego Peruga, sono attive e funzionanti. “Dolce Sicily continua, non c’è alcuna interruzione delle attività. Anzi invito i nisseni a visitare l’area espositiva e partecipare ai laboratori”, afferma l’assessore Grazia Giammusso. Stesso invito a scendere in centro storico da parte del sindaco, Roberto Gambino: “E’ anche un gesto di vicinanza e solidarietà nei confronti degli operatori che hanno subito questo atto”.

Un forno adibito alla preparazione di pasti del peso di circa 50 chilogrammi, un’affettatrice, tre piastre per panini, un fusto di birra, un quadro elettrico, sacchi di mandorle e anche sette chili di milza. E' questo il bottino dei ladri che questa notte hanno fatto irruzione tra gli stand del "Dolce Sicily-Caltanissetta Città del Torrone". Dopo il furto in una gioielleria di corso Umberto, il furto di un parchimetro, letteralmente sradicato da via Sallemi, ieri notte i ladri, sempre più scatenati, sono arrivati anche a rubare cibo ed apparecchi dagli stand che in questi giorni, fino a stasera, stanno allietando il centro storico. Adesso saranno visionate le telecamere che, come confermato dal comandante della Polizia Municipale, Diego Peruga, sono attive e funzionanti. “Dolce Sicily continua, non c’è alcuna interruzione delle attività. Anzi invito i nisseni a visitare l’area espositiva e partecipare ai laboratori”, afferma l’assessore Grazia Giammusso. Stesso invito a scendere in centro storico da parte del sindaco, Roberto Gambino: “E’ anche un gesto di vicinanza e solidarietà nei confronti degli operatori che hanno subito questo atto”.

News Successiva Caltanissetta, ladri rubano attrezzature agli stand del "Dolce Sicily": operatori non potranno preparare il cibo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare