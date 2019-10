Cronaca 168

Doglie improvvise, stava per partorire alla stazione: donna salvata dalla Polizia Ferroviaria

Gli agenti hanno allertato il 118, mentre le contrazioni sono diventate sempre più insistenti

Redazione

16 Ottobre 2019 17:25

Una donna in stato di gravidanza, che avrebbe dovuto partorire tra qualche giorno, mentre si trovava in compagnia del marito nella stazione centrale di Napoli in attesa di partire con un treno diretto a Caserta, ha cominciato ad avvertire le prime doglie. Quando il tempo tra una contrazione e l’altra ha iniziato a ridursi sempre di più, ne ha parlato con il consorte che, in preda al panico si è rivolto ai poliziotti della Polfer.



Gli agenti hanno allertato il 118, mentre le contrazioni sono diventate sempre più insistenti. I poliziotti, allora, improvvisatisi ostetrici, hanno assistito la puerpera: hanno fatto adagiare la donna in posizione comoda e, tenendole la mano, l’hanno assistita negli esercizi di respirazione, tranquillizzandola fino all’arrivo dei sanitari del 118 che hanno portato la donna al Loreto Mare. L’arrivo presso il nosocomio cittadino è avvenuto giusto pochi attimi prima che la bambina venisse al mondo: secondo il parere dei medici, solo i tempestivi soccorsi hanno scongiurato un serio pericolo per la salute della mamma e del nascituro.



Dopo essersi assicurata del buono stato di salute della piccola, il primo pensiero della donna è stato per i poliziotti e quindi ha chiesto di poterli incontrare. Lì in ospedale ha voluto «presentare» la piccola agli agenti e li ha ringraziati con un lungo ed emozionante abbraccio. (Ilmattino.it)

