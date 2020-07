Sport 215

DLF Nissa Rugby: un successo la prima settimana del camp estivo. L'iniziativa si concluderà il 31 luglio

L’attività si svolge presso l’impianto polisportivo di Portella della Ginestra, "Michele Amari". La società ha provveduto alla pulizia e al ripristino della struttura sportiva

11 Luglio 2020 16:05

Si è conclusa entusiasticamente la prima settimana del camp estivo della DLF Nissa Rugby, in programma fino al 31 luglio.L’attività si svolge presso l’impianto polisportivo di Portella della Ginestra, “Michele Amari”: la scelta ponderata e lungimirante dalla società è stata quella di avere un impianto in esclusiva per potere dettagliatamente curare igienizzazione e sanificazione di ambienti e materiali.

La società della palla ovale si è interamente fatta carico della pulizia e del ripristino della struttura sportiva di proprietà del Comune. Un’attività che ha destato empatia nei residenti della zona che, spettatori divertiti del camp e considerata la folta presenza di bimbi e genitori, hanno deciso di occuparsi volontariamente della sistemazione dell’area perimetrale dell’impianto.

Molteplici le garanzie in termini di sicurezza, sanificazione e logistica offerte ai molti bambini che dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13, gremiscono l’impianto nisseno. Tecnici federali qualificati ed animatori hanno programmato un mese intenso tra giochi e mini allenamenti per divertire i ragazzi dai 4 ai 14 anni che hanno scelto la “palla ovale ed i valori che racchiude. Un programma variegato tra esercizi tecnico-atletici, attività ludiche e multidisciplinari. Iscrizioni ed info al numero 3714991259





