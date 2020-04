Attualita 274

DLF Nissa Rugby, trasportati strumenti didattici per le lezioni online. Accolta la richiesta di due scuole nissene

La società presieduta da Giuseppe Lo Celso ha allargato il suo spettro d’azione per sposare con gioia ed entusiasmo le richieste di due scuole

Redazione

11 Aprile 2020 20:03

Non conosce sosta l’incessante attività di volontariato della DLF Nissa Rugby. Superate le quasi tre settimane di consegna della spesa gratuita: centinaia le telefonate ricevute. La società presieduta da Giuseppe Lo Celso (che ha fattivamente partecipato al recapito del materiale) ha allargato il suo spettro d’azione per sposare con gioia ed entusiasmo le richieste dell’I.C. “Lombardo Radice” e del Circolo didattico statale ''Leonardo Sciascia'': degli strumenti didattici utili per le lezioni online necessitavano di essere spostati tra i due plessi; prevista anche la consegna di taluni mezzi ad alcuni bambini con disabilità.La DLF Nissa Rugby, che in quelle scuole ha svolto peraltro numerosi progetti didattici, immediatamente si è offerta di effettuare lo ‘spostamento’.

Il direttore tecnico della società nissena, Fabrizio Blandi, ha sottolineato: "La nostra attenzione verso le scuole ci ha fatto rispondere presente immediatamente quando la scuola Lombardo Radice ci ha chiesto di operare questo servizio. Ora più che mai, se possiamo fare qualcosa per il nostro territorio ed in particolare per le scuole, è un dovere esserci a tutti i costi. DLF Nissa Rugby vuole essere un appoggio all'attività scolastica a 360°. Per noi lo sport è cultura e la cultura forma bravi sportivi: alimentiamo questo circolo virtuoso, insieme alle famiglie e alle altre agenzie educative del territorio, e potremo crescere davvero."



