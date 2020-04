Attualita 191

DLF Nissa Rugby, prosegue l'opera di volontariato: sanificato gratuitamente il minibus

Il mezzo viene utilizzato per consegnare a domicilio alimenti e farmaci. E' stato sanificato grazie alla professionalità della Elintec

Redazione

18 Aprile 2020 16:07

Continua e meticolosa l’opera di volontariato svolta dalla DLF Nissa Rugby con il patrocinio dell’Amministrazione ed all’interno dell’apparato ufficiale autorizzato dal Comune. Un’attività, consegna gratuita di spesa e farmaci, che necessita oltre che del grande impegno da parte di tutti i componenti della società, atleti e dirigenti, anche di adeguati mezzi e supporti di protezione individuale.Il minibus è stato sanificato per continuare a svolgere in totale sicurezza tutte le operazioni. La sanificazione è stata effettuata gratuitamente dalla Elintec di Caltanissetta.

L’amministratore dell’azienda nissena ha dichiarato: “Cerchiamo di dare un piccolo contributo ed un sentito ringraziamento a chi come la DLF Nissa Rugby, esercita in questo momento difficile per tutti, un grande servizio di volontariato alla cittadinanza. Da parte nostra è stata eseguita una sanificazione ecologica e sicura con Ekozono, Gas riconosciuto quale presidio naturale per la disinfettazione. Concludiamo salutando la società i ragazzi ed i volontari della DLF Nissa Rugby, certi, che con il servizio di volontariato offerto, esprimono a pieno lo slogan "UNITI CE LA FAREMO", è per questo motivo la Elintec ed Emozione vi ringraziano”

La società della palla ovale ringrazia l’azienda e ricorda a tutti che in questo momento la collaborazione tra enti, società ed aziende a supporto del volontariato è indispensabile per superare questa pandemia.



