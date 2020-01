Eventi 111

DLF Nissa Rugby, palla ovale consegnata a Pietro Genovese. Il direttore amministrativo consegnerà il dono al reparto di Pediatria

Sarà il direttore amministrativo dell'Asp, Pietro Genovese, a "portare" la palla ovale al reparto di pediatria, diretto da Giuseppe Cavaleri, dell'ospedale Sant'Elia

Redazione

09 Gennaio 2020 12:58

Sarà il direttore amministrativo dell’Asp, Pietro Genovese, a ‘portare’ la palla ovale al reparto di pediatria, diretto da Giuseppe Cavaleri, dell’ospedale Sant’Elia: una meta …“metaforica”. La promessa della consegna del pallone era stata effettuata dalla società nissena in occasione della festosa distribuzione dei doni di Natale avvenuta la mattina del 24 dicembre insieme alla Croce Rossa Italiana comitato di Caltanissetta, con la preziosa collaborazione del management dell’azienda sanitaria nissena.Il pallone oltre ad allietare i “piccoli” pazienti, è un simbolo della proficua opera professionale svolta dal personale medico e paramedico del reparto, e di tutti coloro si occupano della sanità nella nostra provincia: chi pratica il rugby è consapevole che i risultati possono raggiungersi soltanto attraverso il lavoro di squadra.

La consegna del pallone è avvenuta in due “passaggi”. Il primo dalle mani del capitano, nisseno doc, Michelangelo Rinaldi a quelle di Pietro Genovese, sportivo autentico, appassionato nuotatore, che ha voluto ‘provare’ un allenamento con il quindici del capoluogo nisseno. In occasione della fatica atletica, a Genovese è stato fatto omaggio del giubbotto del team. Il direttore amministrativo, sarà invece il terminale offensivo, dell’azione: porterà in meta, ossia direttamente in reparto, la palla ovale.



Sarà il direttore amministrativo dell’Asp, Pietro Genovese, a ‘portare’ la palla ovale al reparto di pediatria, diretto da Giuseppe Cavaleri, dell’ospedale Sant’Elia: una meta …“metaforica”. La promessa della consegna del pallone era stata effettuata dalla società nissena in occasione della festosa distribuzione dei doni di Natale avvenuta la mattina del 24 dicembre insieme alla Croce Rossa Italiana comitato di Caltanissetta, con la preziosa collaborazione del management dell’azienda sanitaria nissena.Il pallone oltre ad allietare i “piccoli” pazienti, è un simbolo della proficua opera professionale svolta dal personale medico e paramedico del reparto, e di tutti coloro si occupano della sanità nella nostra provincia: chi pratica il rugby è consapevole che i risultati possono raggiungersi soltanto attraverso il lavoro di squadra.

La consegna del pallone è avvenuta in due “passaggi”. Il primo dalle mani del capitano, nisseno doc, Michelangelo Rinaldi a quelle di Pietro Genovese, sportivo autentico, appassionato nuotatore, che ha voluto ‘provare’ un allenamento con il quindici del capoluogo nisseno. In occasione della fatica atletica, a Genovese è stato fatto omaggio del giubbotto del team. Il direttore amministrativo, sarà invece il terminale offensivo, dell’azione: porterà in meta, ossia direttamente in reparto, la palla ovale.



News Successiva Insieme dopo 35 anni, a Caltanissetta si ritrovano i bersaglieri del 23esimo battaglione Castel di Borgo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare