Eventi

DLF Nissa Rugby incontra gli studenti dell'Ipsia "Galilei": lezione dedicata al valore dello sport

Una mattinata dedicata allo sport, attraverso il quale i ragazzi hanno appreso le principali regole di una sana e corretta alimentazione

Redazione

07 Febbraio 2020 16:51

DLF Nissa Rugby all’IPSIA “G. Galilei” per “spiegare” i benefici dello sport dal punto di vista sociale e fisico, con riferimento alla palla ovale. Fabrizio Blandi, Responsabile Area Promozione, e Chiara Cammarata, atleta delle Cerbere, hanno tenuto un incontro con gli studenti, martedì 4 febbraio. Una mattinata dedicata al “valore” dello sport: interventi del dottor Morreale Marco attraverso il quale i ragazzi hanno appreso le principali regole di una sana e corretta alimentazione e di Nello Ambra, sportivo dai capelli bianchi, che ha raccontato delle sue molteplici avventure e competizioni.La DLF Nissa Rugby promuove con appositi progetti didattici nelle scuole primarie e secondarie i valori dello sport connessi alla palla ovale e gli indubbi “vantaggi” derivanti da un corretto stile di vita e una costante attività sportiva, fondamentali nello sviluppo di bambini e ragazzi e ‘assicurazione’ per vivere più a lungo e in buona salute.



