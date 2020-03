Attualita 90

DLF Nissa Rugby in "campo" per Caltanissetta: consegna gratuita della spesa con un minibus

I rugbisti del capoluogo nisseno si adopereranno per consegnare gratuitamente la spesa, i farmaci o altre tipologie di beni di prima necessità a coloro i quali ne faranno richiesta con priorità ad anziani

Redazione

17 Marzo 2020 20:27

In meta non solo in campo, ma nella vita quotidiana ed adesso alla guida di un minibus. La DLF Nissa Rugby, consapevole del momento di emergenza che vive il capoluogo nisseno, ha deciso di impegnarsi per dare una mano ad anziani soli o persone che non possono uscire da casa.#distantimauniti per sostenere le fasce più deboli della popolazione in questo grave frangente, in cui per alcune categorie “deboli” di persone, anche alcune basilari incombenze quotidiane possono trasformarsi in ostacoli insormontabili. Sostenuti dai valori propri del club nisseno, convinti che la solidarietà sia attività pratica, la DLF Nissa Rugby vuole offrire il suo contributo fattivo.

Ottenute le prescritte autorizzazioni dal Comune, oltre che il gratuito patrocinio dell’Amministrazione per l’attività, con un mezzo della società e proprio personale, i rugbisti del capoluogo nisseno si adopereranno per consegnare gratuitamente la spesa, i farmaci o altre tipologie di beni di prima necessità a coloro i quali ne faranno richiesta con priorità ad anziani.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’intera società presieduta da Giuseppe Lo Celso; tutti, davvero tutti, dirigenti, tecnici e atleti hanno aderito, per rendersi utili a Caltanissetta ed alla sua comunità. Responsabilità, sostegno e collaborazione sono le chiavi per il bene comune.

L’attività è inquadrata nell’ambito della campagna #distantimauniti lanciata dal Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora per contrastare l’emergenza coronavirus, alla quale aderisce anche la Federazione Italiana Rugby per ripartire tutti #insieme. Testimonial il capitano della nazionale Luca Bigi.

Chiamate al 371-4991259 per programmare il servizio. Le modalità di consegna ed i dettagli saranno concordati telefonicamente.



In meta non solo in campo, ma nella vita quotidiana ed adesso alla guida di un minibus. La DLF Nissa Rugby, consapevole del momento di emergenza che vive il capoluogo nisseno, ha deciso di impegnarsi per dare una mano ad anziani soli o persone che non possono uscire da casa.#distantimauniti per sostenere le fasce più deboli della popolazione in questo grave frangente, in cui per alcune categorie “deboli” di persone, anche alcune basilari incombenze quotidiane possono trasformarsi in ostacoli insormontabili. Sostenuti dai valori propri del club nisseno, convinti che la solidarietà sia attività pratica, la DLF Nissa Rugby vuole offrire il suo contributo fattivo.

Ottenute le prescritte autorizzazioni dal Comune, oltre che il gratuito patrocinio dell’Amministrazione per l’attività, con un mezzo della società e proprio personale, i rugbisti del capoluogo nisseno si adopereranno per consegnare gratuitamente la spesa, i farmaci o altre tipologie di beni di prima necessità a coloro i quali ne faranno richiesta con priorità ad anziani.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’intera società presieduta da Giuseppe Lo Celso; tutti, davvero tutti, dirigenti, tecnici e atleti hanno aderito, per rendersi utili a Caltanissetta ed alla sua comunità. Responsabilità, sostegno e collaborazione sono le chiavi per il bene comune.

L’attività è inquadrata nell’ambito della campagna #distantimauniti lanciata dal Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora per contrastare l’emergenza coronavirus, alla quale aderisce anche la Federazione Italiana Rugby per ripartire tutti #insieme. Testimonial il capitano della nazionale Luca Bigi.

Chiamate al 371-4991259 per programmare il servizio. Le modalità di consegna ed i dettagli saranno concordati telefonicamente.



Il volo Roma - Palermo va in over booking: a bordo 180 passeggeri. Proseguono i rientri verso la Sicilia

News Successiva Coronavirus e raccolta differenziata: se si è positivi o in quarantena le regole per lo smaltimento non si rispettano

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare