DLF Nissa Rugby, didattica a distanza: consegnati devices agli alunni dell'istituto "Radice" di Caltanissetta

La squadra da più di un mese è impegnata nella consegna gratuita di spesa e farmaci. Gli strumenti didattici sono stati consegnati direttamente agli alunni

Redazione

24 Aprile 2020 17:52

Nuovo impegno con l’I.C. “Lombardo Radice” per la consegna ad alcuni alunni, sprovvisti di devices, di utili strumenti didattici per le lezioni a distanza.La DLF Nissa Rugby, già da più di un mese impegnata nella consegna gratuita di spesa e farmaci, si è immediatamente messa a disposizione dell’istituto scolastico nisseno, aderendo con gioia alla sollecitazione del dirigente scolastico, Bernardina Ginevra.

I ragazzi e le ragazze dalla palla ovale hanno effettuato la consegna dei devices direttamente agli alunni. La dottoressa Ginevra, che con la collaborazione appassionata di docenti, personale di segreteria e collaboratori scolastici si prodigano nell’azione didattica a distanza per sopperire sospensione delle attività scolastiche, ha ringraziato la società del presidente Giuseppe Lo Celso che prosegue nella sua preziosa opera di volontariato, con il patrocinio dell’Amministrazione ed all’interno dell’apparato ufficiale autorizzato dal Comune.





