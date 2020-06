Sport 108

DLF Nissa Rugby: dal 6 luglio parte il camp per i ragazzi dai 4 ai 14 anni

Tecnici federali qualificati ed animatori per un camp a numero chiuso (50 posti) con massima attenzione alla sicurezza, alla responsabilità ed al divertimento

Redazione

29 Giugno 2020 10:37

Prenderà il via lunedì 6 luglio il camp estivo della DLF Nissa Rugby in programma fino al 31 luglio. La società presieduta da Giuseppe Lo Celso ha organizzato un appuntamento per i bimbi dai 4 ai 14 anni: dalle ore 8,30 alle ore 13, dal lunedì al venerdì, presso l’impianto polisportivo Portella della Ginestra, “Michele Amari”. Tecnici federali qualificati ed animatori per un camp a numero chiuso (50 posti) con massima attenzione alla sicurezza, alla responsabilità ed al divertimento. Non solo palla ovale ma, tante attività ludiche e di socializzazione per stare insieme ed apprezzare in valori di uno sport che racchiude fondamentali valori etici.

Iscrizioni ed info al numero 3714991259





Prenderà il via lunedì 6 luglio il camp estivo della DLF Nissa Rugby in programma fino al 31 luglio. La società presieduta da Giuseppe Lo Celso ha organizzato un appuntamento per i bimbi dai 4 ai 14 anni: dalle ore 8,30 alle ore 13, dal lunedì al venerdì, presso l’impianto polisportivo Portella della Ginestra, “Michele Amari”. Tecnici federali qualificati ed animatori per un camp a numero chiuso (50 posti) con massima attenzione alla sicurezza, alla responsabilità ed al divertimento. Non solo palla ovale ma, tante attività ludiche e di socializzazione per stare insieme ed apprezzare in valori di uno sport che racchiude fondamentali valori etici.

Iscrizioni ed info al numero 3714991259





News Successiva Martedì 23 giugno al via gli allenamenti della DLF Nissa Rugby. A luglio camp estivo per bambini

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare