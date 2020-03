Eventi 58

DLF Nissa Rugby, consegna gratuita della spesa a Caltanissetta tra solidarietà e sorrisi

La Nissa Rugby è inserita nell'elenco delle associazioni, per fronteggiare le necessità socio-assistenziali derivanti dall’emergenza sanitaria

31 Marzo 2020

Oltre due settimane di consegne, centinaia di telefonate ricevute e tanta gioia “scambiata”. Prosegue incessante l’attività di volontariato gratuita della DLF Nissa Rugby. In seno alla società nissena, presieduta da Giuseppe Lo Celso, tutti i componenti hanno partecipato e continuano a partecipare all’iniziativa di solidarietà rivolta alle ‘persone fragili’.#distantimauniti per sostenere, in questo grave frangente, le categorie “deboli” in alcune basilari incombenze quotidiane che possono trasformarsi in ostacoli insormontabili. Sostenuti dai nostri valori, convinti che la solidarietà sia attività pratica, la DLF Nissa Rugby non lesina impegno quotidiano nell’offrire il suo contributo fattivo.

La squadra della palla ovale è inserita nell’elenco creato dal Comune di Caltanissetta, insieme a Croce Rossa Italiana e Soc. Coop. Soc. Etnos, per fronteggiare le necessità socio-assistenziali derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e promuovere i seguenti servizi di assistenza gratuiti: consegna a domicilio di farmaci e spesa (farmaci, generi alimentari e di prima necessità).

L’attività ha regalato tanti sorrisi, ha sostenuto tante persone e riempito di gioia il cuore dei rugbisti impegnati: la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai (Henry David Thoreau).

Andrea Lo Celso sottolinea: “Il telefono non smette di squillare da due settimane, tante le richieste da parte di genitori e nonni sul territorio nisseno e sancataldese con le svariate esigenze tra spesa e medicinali. Un’esperienza formidabile che sta arricchendo il nostro animo. Noi da anni (con i nostri progetti didattici e sociali, oltre che ovviamente sportivi) lavoriamo sul nostro territorio e la fiducia e la sicurezza che ripongono in noi tutte queste persone è la tangibile dimostrazione di come ormai la nostra società sia un punto di riferimento sportivo e soprattutto sociale. Ricordiamo che il nostro servizio di volontariato è completamente gratuito e cerca di dare precedenza all’esigenze dei meno abbienti e anziani. Ringraziamo il nostro sindaco per averci autorizzato, sostenuto e permesso di poterci spendere per i nostri concittadini. Ringraziamo anche le tante persone che ci contattano chiedendoci di voler far parte della nostro sevizio di volontariato; vagliamo tutte le richieste. Ringraziamo anche chi volontariamente ci ha contattato per farci delle donazioni come il dottore Carlo Privitera ma, la nostra azione è puramente gratuita ed a carico della società, per cui abbiamo preferito farci donare delle mascherine in maniera tale da mettere in sicurezza altri ragazzi e ragazze della prima squadra ed aumentare il numero dei nostri operatori”.

Per richiedere i servizi si deve contattare il Comune di Caltanissetta, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 al seguente numero dedicato: Tel. 366 6392391.

Agli stessi orari è possibile rivolgersi direttamente alle Organizzazioni convenzionate, che sono tre nel capoluogo nisseno, ai seguenti numeri telefonici: – Soc. Coop. Soc. Etnos Tel. 0934 591313 – Croce Rossa Italiana Tel. 0934 090360 – DLF Nissa Rugby Tel. 328 7545409



