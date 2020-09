Eventi 153

DLF Nissa Rugby, appuntamento a Caltanissetta con "Emozioniamoci" a favore dei bambini

La kermesse è in programma nel quartiere San Luca. Due sessioni settimanali, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16.30 alle 18

Redazione

23 Settembre 2020 12:35

Pronto lo staff tecnico della DLF Nissa Rugby per l’appuntamento al centro “Emozioniamoci”, un mosaico di laboratori ed attività per tutti i bambini, gestito dalla cooperativa sociale “La Salute” e voluto e finanziato dall’amministrazione comunale.La kermesse in programma a Caltanissetta nel quartiere San Luca, nel parco della legalità e nel campo adiacente alla parrocchia, offre ai piccoli nisseni delle attività giornaliere gestite dallo staff “resident”, alle quali si aggiungeranno le attività gestite dagli “special guest”: tra questi, anche i componenti della società della palla ovale di Caltanissetta che ha accettato con gioia l’invito degli organizzatori. Due sessioni settimanali, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16.30 alle 18

La DLF Nissa Rugby già al lavoro, presso lo stadio comunale “M. Tomaselli” con il mini-rugby, il settore giovanile e le seniores dopo il primo open day svolto a San Luca, ed il prossimo in calendario, sabato 26 settembre, intensifica la sua attività di promozione dei valori legati allo sport.





