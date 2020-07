Politica 225

Dl Semplificazioni, il vice ministro Cancelleri: "L’Italia mette il turbo per recuperare il gap infrastrutturale tra nord e sud e il resto d’Europa"

Di seguito una nota a firma del viceministro Giancarlo Cancelleri

07 Luglio 2020 17:25

L’Italia ha bisogno di ripartire e, soprattutto, di farlo velocemente. Il Dl Semplificazioni, approvato stanotte in Consiglio dei Ministri, è un provvedimento coraggioso, con misure importanti che segnano il cambio di passo rispetto a un Paese che, fino a questo momento, è stato impantanato nella burocrazia e nelle lungaggini. Adesso è il momento di sbloccare e realizzare opere in tutto il territorio, questo farà del Dl Semplificazioni la leva per la ripartenza del nostro Paese, creando lavoro e rilanciando l’economia. Procedure semplificate, stazioni appaltanti con poteri commissariali e grande attenzione per i territori, da nord a sud.

Solo così usciremo da questa crisi migliori di come eravamo, consegneremo un Paese veloce e sicuro.

Opere incompiute da decenni, progetti ambiziosi mai realizzati, adesso l’Italia mette il turbo per recuperare il gap infrastrutturale innanzitutto tra nord e sud e poi con il resto d’Europa. Questo Governo non lascia indietro nessuno, con questo Governo l’italia torna a essere Modello di eccellenza di cui essere fieri. #ModelloItalia



