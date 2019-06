Politica 238

DL Crescita: Pagano (Lega): approvato in commissione finanze. Un altro tassello utile per gli italiani

"Un decreto - ha detto il deputato leghista - che farà aumentare il PIL e l’occupazione e che farà crescere il nostro paese"

Redazione

19 Giugno 2019 19:24

Eccoci qui! La squadra della Lega in commissione finanze:Francesca Gerardi, Donatella Cerminara, Paolo Paternoster, Giulio Centemero, Alberto Gusmeroli, Silvia Covolo, Paolo Ferrari, Laura Cavandoli, Leonardo Tarantino. Uno squadrone affiatato umanamente e compatto come solo la Lega sa formare. Politici con la P maiuscola con notevoli competenze tecniche.



A questa squadra va un grande fetta del merito di aver approvato in commissione il decreto CRESCITA.



Un decreto che farà aumentare il PIL e l’occupazione e che farà crescere il nostro paese. Tra i tanti provvedimenti che mi sento di citare: RIENTRO DEI CERVELLI, FINANZIAMENTI PER IL SALVATAGGIO DI AREE METROPOLITANE MALE AMMINISTRATE DALLA SINISTRA FRA CUI CATANIA, FONDO PER IL SALVATAGGIO DI PICCOLE IMPRESE VITTIME DELLA CRISI DELLA CMC, molte delle quali, siciliane. Adesso ultimo passaggio alla camera, ma il grosso è stato fatto. #Lega, #Salvini, #primagliItaliani,#rivoluzionedelbuonsenso

Lo dichiara su fb, Alessandro Pagano, vice capo gruppo della lega alla camera.



