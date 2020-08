Attualita 2760

Divieto di accesso alla spiaggia pubblica dal 13 al 15 Agosto a Campofelice di Roccella: ordinanza del sindaco

Il primo cittadino si appella al senso di responsabilità di tutti e invita a seguire le regole precauzionali per contenere la diffusione del Covid

Redazione

11 Agosto 2020 13:50

La situazione attuale e sempre più incerta sul fattore Covid-19 mette in preoccupazione coloro che devono far rispettare leggi e quant’altro al fine di evitare il diffondersi dei contagi. a tal proposito e in vista del Ferragosto, considerata la consuetudine di occupare le spiagge libere con accampamenti e tende destinate al bivacco e l’accensione incontrollata di falò, il sindaco di Campofelice di Roccella, Michela Taravella avverte una grande preoccupazione.Nonostante il fattore Covid non sia mai stato debellato definitivamente in Italia, rimangono forti le preoccupazioni di un ritorno che ormai è assecondato e inizia già a farsi sentire. Il primo cittadino si appella al senso di responsabilità di tutti e invita a seguire le regole precauzionali per contenere la diffusione del COVID 19, invitando a rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e ad usare la mascherina, così come previsto dalle vigenti norme regionali e nazionali.

– «Per le sere di Ferragosto, – afferma Michela Taravella – al fine di evitare assembramenti, scongiurare fenomeni di diffusione del contagio e limitare il consumo di alcolici e superalcolici, è stata predisposta una Ordinanza Sindacale che pone numerose restrizioni e divieti. Tra questi, il divieto di accesso alla spiaggia pubblica dal 13 al 15 agosto per ragioni di sicurezza e di protezione civile ed il divieto di vendita e di detenzione, al di fuori dei pubblici esercizi, di alcolici, superalcolici e di bibite in vetro. Domani avremo un incontro con il Prefetto, al fine di affrontare collegialmente l’argomento e definire delle misure di sicurezza omogenee per tutti i Comuni costieri » –

Successivamente, anche sulla scorta di eventuali disposizioni e rilievi, si procederà con la pubblicazione e la diffusione dell’ordinanza, con le Forze dell’Ordine, la Polizia Municipale, i volontari delle associazioni di protezione civile e della Croce Rossa che saranno disponibili di collaborare e vigileranno afffinchè tutto proceda nel migliore dei modi.





