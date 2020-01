Cronaca 561

Divampa incendio in una casa: muore bimba di 7 anni, in salvo mamma e sorellina

La donna, dopo aver portato fuori la figlia più piccola, ha tentato di rientrare in casa per prendere la più grande, ma non è riuscita

Redazione

08 Gennaio 2020 15:31

Dramma a Servigliano (Fermo) dove una bambina di 7 anni è morta in un incendio divampato in un'abitazione. La madre, dopo essersi svegliata per l'odore acre del fumo, ha portato in salvo la figlia più piccola, senza poi riuscire a rientrare per portare in salvo l'altra. Il padre, invece, è arrivato quando la tragedia si era ormai già consumata.Solo i vigili fuoco sono poi riusciti a raggiungere la bambina, ma ormai non c'era più nulla da fare. Le fiamme si sono sviluppate in piena notte, intorno alle 2:50, per cause ancora da accertare. La madre e la sorellina sono ricoverate al pronto soccorso dell'ospedale di Fermo e sarebbero in buone condizioni.

La famiglia, originaria del Kosovo, si era trasferita a Servigliano a settembre: nella casa la bimba viveva con la sorellina più piccola, nata nel 2015, il padre, 40enne operaio in una ditta edile, e la mamma, casalinga poco più giovane del marito.



