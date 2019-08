Cronaca 1019

Distrutto un intero vigneto a Canicattì, tagliate mille viti: probabile intimidazione

Il danno provocato è stato quantificato in circa 30 mila euro. Ad essere raso al suolo è stato un intero vigneto di uva da tavola

Redazione

28 Agosto 2019 08:11

Tagliate o addirittura abbattute poco meno di mille viti, in contrada Giuliana a Canicattì (Ag), di proprietà di un pensionato settantenne.Il danno provocato è stato quantificato in circa 30 mila euro. Ad essere raso al suolo è stato un intero vigneto di uva da tavola.

Delle indagini su quella che è considerata un’intimidazione si stanno occupando i carabinieri. Non è escluso che sia stata una vendetta, magari legata anche al mondo della compravendita dell’uva da tavola. (Blogsicilia.it)







