Disservizi negli ospedali Sant'Elia e Maddalena Raimondi: organizzata raccolta di firme per sabato 18 luglio

Pubblichiamo la nota a firma del medico Elio Virone e di Ersilia Sciandra dell'associazione pazienti Bpco

Redazione

16 Luglio 2020 08:07

Giorno 18 Luglio inizia a Caltanissetta in via Ferdinando I° la raccolta di firme dei cittadini per migliorare le condizioni di efficienza del nostro ospedale S. Elia e quello di San Cataldo .L’iniziativa “FIRMA ANCHE TU” vuole portare l’attenzione della Direzione dell’ Azienda Sanitaria Provinciale sui seguenti problemi:



Ø RIATTIVAZIONE DELLA RIABILITAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN CATALDO



Ø ADEGUAMENTO DEGLI AMBULATORI CHE PRESENTANO ANCORA DISSERVIZI PER I PAZIENTI



Ø COMPLETA FUNZIONALITA’ DELLE UNITÀ OPERATIVE DELL’ OSPEDALE “S. ELIA”



Ø L’APPLICAZIONE DELLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI IN CORSO DI EMERGENZA COVID-19



Con sentimenti di collaborazione e di condivisione desideriamo veramente un servizio pubblico che sia all’altezza delle sfide che la Medicina in generale e la Pandemia in particolare oggi pongono a ciascuno di noi come cittadini, e agli altri come responsabili della “cosa pubblica”.

La protesta diventa stimolo e proposta se riversata con umiltà e voglia di riprendere un cammino solidale per il bene di tutta la cittadinanza.

Ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicini e il particolare la VI commissione comunale.

La raccolta firme sarà itinerante. A breve saranno illustrate le modalità



