Salute 96

Disinfestazione dei locali dell'Asp di Caltanissetta, uffici chiusi il 16 agosto

Gli interventi verranno effettuati nella sede di via Cusmano, nei poliambulatori di via Malta e nei locali di viale Regina Margherita e via Angeli

Redazione

09 Agosto 2019 16:42

Il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, comunica che l'azienda sanitaria, ha programmato gli interventi di disinfestazione dei locali degli Uffici Sanitari ed Amministrativi di Via G. Cusmano n.1 (Edifici A-B-C) , del Poliambulatorio di Via Malta Caltanissetta, del Distretto Sanitario di V.le Regina Margherita e del Servizio Cure Primarie di Via Angeli - giorno 16 Agosto.Si informa l'utenza che per motivi di sicurezza i suddetti locali resteranno chiusi al pubblico.

Si assicura l'assistenza della Guardia Medica e del PPI.





