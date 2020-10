Attualita 56

Disinfestazione a Gela nei quartieri di Caposoprano e Macchitella: si procederà da mezzanotte alle 6

La collaborazione di tutti i cittadini è di estrema importanza, affinché l’opera di disinfestazione da parte del Comune non sia vanificata

Redazione

20 Ottobre 2020 12:25

Nuovo ciclo di disinfestazione questa notte in città, nella zona 3. Da mezzanotte alle ore 6,00 una ditta specializzata interverrà nei quartieri di Macchitella e Caposoprano (zona compresa tra Via Europa, Via Palazzi, Via Licata, Viale Enrico Mattei, Viale Corte Maggiore, Viale Fontana Rossa, Via Rio De Janero e Viale Indipendenza).Il Comune raccomanda di:

♦ NON SOSTARE NELLE PIAZZE E NEI LUOGHI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

♦ NON LASCIARE PANNI ED INDUMENTI STESI NEI BALCONI

♦ TENERE CHIUSE LE FINESTRE E LE PORTE

♦ TENERE AL CHIUSO GLI ANIMALI DOMESTICI E COPRIRE CON TELI DI PLASTICA I LORO RICOVERI ALL’APERTO E LE SUPPELLETTILI, COME CIOTOLE E ABBEVERATOI

La collaborazione di tutti i cittadini è di estrema importanza, affinché l’opera di disinfestazione da parte del Comune non sia vanificata.



