Politica 33

Discarica abusiva in via Xiboli a Caltanissetta, Aiello: "Ripulire la strada e collocare le telecamere"

Aiello ha presentato un'interrogazione all'amministrazione per chiedere la rimozione dei rifiuti in via Xiboli

Redazione

31 Maggio 2019 17:00

“Ho ricevuto la segnalazione tramite whatsapp da un cittadino nisseno – dichiara Oscar Aiello – e mi sono recato subito sul posto, dove vengono di continuo scaricati rifiuti di ogni genere, che creano un pericoloso danno all’ambiente. Una indecorosa discarica abusiva – aggiunge il Consigliere della Lega – che degrada la zona e potrebbe creare problemi per la salute dei cittadini. Per questi motivi – conclude Oscar Aiello - ho chiesto all’Amministrazione Comunale di collocare delle telecamere, che servirebbero non solo per prevenire il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, ma anche per individuare e punire gli autori di tali reati contro l’ambiente”.Il Consigliere Aiello ha inoltre fatto sapere che tra la spazzatura vi è anche la pericolosa presenza di rifiuti speciali, per tanto la Lega ha intimato l’immediata rimozione e la bonifica dell’area.

Con l’Interrogazione Consiliare è stato richiesto nello specifico: Se l’Amministrazione Comunale è a conoscenza della problematica; Se e in che tempi ha intenzione di rimuovere tutti i rifiuti; Perché i cassonetti vengono ripuliti e la zona adiacente no; Se è d’accordo con la proposta del Consigliere della Lega di collocare delle telecamere; Cosa ha intenzione di fare per prevenire il fenomeno dell’abbandono di rifiuti.



