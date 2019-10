Cronaca 311

Disabile incatenato al letto. Gli zii interrogati: "Lo abbiamo legato perchè era fuggito"

nei mesi precedenti, il ragazzo 33enne si era allontanato dall’abitazione facendo perdere le sue tracce

29 Ottobre 2019

Il gip del tribunale di Agrigento, Luisa Turco, ha convalidato l’arresto ed ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per gli zii del 33enne disabile che veniva tenuto legato, con una catena, al letto. I due sono stati arrestati sabato pomeriggio dai carabinieri della stazione di Naro.Stamani davanti al gip, la coppia - che è indagata per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona - aveva ammesso i fatti. I due indagati, difesi dall’avvocato Alba Raguccia, si sono detti «dispiaciuti e scossi» per quanto accaduto e hanno chiesto perdono.

La donna ha risposto all’interrogatorio, mentre il marito ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Al tempo stesso, però, hanno fornito delle giustificazioni spiegando di averlo fatto perchè, nei mesi precedenti, il ragazzo 33enne si era allontanato dall’abitazione facendo perdere le sue tracce e venendo trovato, molti giorni dopo, in Calabria e in Campania.

La vicenda era anche stata oggetto di alcuni servizi sulla trasmissione Rai «Chi l’ha visto». La vicenda, inoltre, era stata segnalata anche ai servizi sociali del Comune. I due zii, con l’accusa di sequestro di persona e maltrattamenti, sono stati arrestati in flagranza di reato sabato pomeriggio dai carabinieri al termine di un’operazione, coordinata dal procuratore Luigi Patronaggio e dalla pm Gloria Andreoli, che ha consentito la «liberazione» del ragazzo che era incatenato al letto. (Gds.it)



