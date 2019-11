Salute 106

Diritti negati ai disabili, la categoria annuncia un sit-in all'interno del Comune di Gela

La Consulta gelese per la disabilità protesta contro l'amministrazione perchè non usufruisce di una serie di servizi richiesti

Redazione

16 Novembre 2019 11:43

L’Assemblea della Consulta Gelese per la Disabilità presieduta da Livio Aliotta, ha deliberato,di organizzare una manifestazione all’interno del Comune di Gela mercoledì 20 novembre 2019 a partire dalle ore 10.30. La protesta fa seguito agli impegni assunti e non ottemperati dall’amministrazione comunale riguardo la fruibilità del trasporto pubblico locale, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’accessibilità degli uffici comunali, la mancata attivazione dei centri diurni e dei PAI, ASACOM. Dispiace constatare con immensa delusione ed amarezza che l’amministrazione comunale nonostante gli impegni assunti in campagna elettorale ed anche successivamente, si mostri oggi totalmente insensibile alle necessità impellenti di centinaia di cittadini disabili gelesi la cui unica colpa è quella di vivere la propria disablità in una città urbanisticamente e culturalmente inadeguata ed impreparata. La giunta comunale nonostante i proclami continua, infatti, oggi a discriminare vergognosamente centinaia di cittadini impedendo loro di poter vivere dignitosamente ed autonomamente la propria esistenza.

La cittadinanza, le associazioni e tutti coloro che condividono le nostre istanze sono invitati a partecipare ed a sostenere le rivendicazioni della Consulta e delle associazioni ad essa aderenti.(Foto riferita ad una precedente manifestazione)











