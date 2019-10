Cronaca 300

Dipendente dell'aeroporto di Catania ruba un portafoglio con 1.100 euro, denunciato

La vittima, un passeggero diretto a Ginevra, ha subito denunciato l'accaduto alla polizia di Frontiera

Redazione

16 Ottobre 2019 19:06

La polizia ha denunciato in stato di libertà V.S.G. 52enne, dipendente aeroportuale a Catania, per furto aggravato. Un passeggero diretto a Ginevra, durante i controlli di sicurezza sulla persona e sul bagaglio al fine di accedere alla sala imbarchi dell’aerostazione di Catania, subiva il furto di un portafoglio contenente la somma di 1.100 euro. Accortosi di quanto gli era accaduto, l’uomo ha subito presentato denuncia di furto presso gli uffici della Polizia di Frontiera presenti in Aerostazione che, tramite la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di cui l’aeroporto è dotato, riusciva ad individuare l’autore del reato, ovvero un dipendente aeroportuale. Nell’immediatezza gli operatori di Polizia riuscivano a rintracciare l’autore del furto al quale veniva chiesta la restituzione del portafoglio ed il relativo contenuto, ma questi, pensando di farla franca, negava in modo assoluto ogni addebito.

