Dipendente della Motorizzazione Civile di Caltanissetta positivo al Covid-19: sospese attività in presenza

Onde scongiurare i il propagarsi del contagio, il reparto U.O.2 - Conducenti resterà chiuso

Redazione

10 Dicembre 2020 14:18

Il dirigente del servizio Motorizzazione Civile di Caltanissetta, Filippo Collura, comunica che, a seguito della positività al Covid-19 di un dipendente della U.O.2 - Conducenti così come certificato dalle autorità sanitarie, onde scongiurare i il propagarsi del contagio, il reparto resterà chiuso. Pertanto le prestazioni di tutte le attività in presenza sono sospese e riprenderanno secondo quanto previsto dai protocolli sanitari in vigore.

