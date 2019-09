Salute 299

Dimissioni ospedaliere protette, il 27 settembre medici ed esperti a confronto a Caltanissetta

Durante i lavori saranno approfondite le linee guida delle politiche di continuità assistenziale dei pazienti fragili e non autosufficienti

05 Settembre 2019 12:23

“Dimissioni protette: dall'ospedale al territorio”: è il tema del convegno medico che si svolgerà venerdì 27 settembre 2019 nella sala convegni della Banca Sicana (via Francesco Crispi 25, Caltanissetta). Il corso è organizzato dalla Foreip di Caltanissetta, sponsorizzato dalla SISIFO e patrocinato da Asp Caltanissetta, OMCEO Caltanissetta, Banca Sicana, Centro Ippocrate Caltanissetta, e dalle associazioni No Serradifalko Onlus e Misericordia Vallelunga Pratameno.Durante i lavori saranno approfondite le linee guida delle politiche di continuità assistenziale dei pazienti fragili e non autosufficienti, per i quali è necessario un accompagnamento alla dimissione ospedaliera secondo un percorso protetto che ne garantisca continuità di cura. Inoltre, saranno affrontate le modalità di presa in carico del paziente deospedalizzato, nonché le tipologie di cure palliative domiciliari e degli interventi nutrizionali da adottare.

Dopo la registrazione dei partecipanti, fissata dalle ore 8.30 alle ore 9.00, il convegno prevede anche una sessione pomeridiana con inizio alle ore 14.30. Il corso prevede il rilascio di 8 crediti ECM validi per l'aggiornamento professionale.

Sono previsti gli interventi dei relatori Giampaolo Alario (Responsabile U.O.S.D Hospice Gela), Chiara Consiglio (Psicologa Unità Complesse Cure Primarie Asp Caltanissetta), Piera Giamporcaro (Infermiera responsabile servizio infermieristico "Sant'Elia" Caltanissetta), Paolo Mattina (Direttore facente funzioni Distretto Sanitario Asp Caltanissetta), Giuseppe Mulè (Responsabile U.O.S.D Hospice San Cataldo), Fabio Naro (Medico anestesista terapia del dolore U.O.S.D Hospice San Cataldo), Marcello Palermo (Infermiere caposala U.O.S.D. Hospice San Cataldo), Rosario Paradiso (Dirigente Medico U.O.S.D. Hospice San Cataldo), Giuseppe Pirrello (Medico anestesista cure palliative consorzio Sisifo), Miriam Valenza (Biologo nutrizionista).

I responsabili scientifici del corso sono Alfonso Cirrone Cipolla (Dirigente Medico Direzione Sanitaria Aziendale Asp Caltanissetta), Angelo Iannello (Sociologo Unità Operativa Complessa Cure Primarie Asp Caltanissetta) e Gabriele Roccia (Direttore Unità Operativa Complessa Cure Primarie Asp Caltanissetta).

Al termine del convegno e del dibattito tra i partecipanti è previsto lo svolgimento del test di valutazione ECM.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'associazione FOReIP al numero 093429250 o scrivere una mail a foreipformazione@gmail.com



