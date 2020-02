Cronaca 982

Dimessa dall'ospedale, 17enne trovata morta nel suo letto: dramma nel viterbese

La ragazza era stata colta da un malore e si era rivolta al pronto soccorso. Dopo aver ricevuto le cure del caso, era stata dimessa

Redazione

15 Febbraio 2020 16:28

Dramma a Montefiascone, nel viterbese. Aurora Grazini, di 17 anni, questa mattina è stata trovata morta nel suo letto dai genitori. La giovane, colta da un malore, ieri si sarebbe rivolta al pronto soccorso di Belcolle per essere poi dimessa. Poche ore fa la drammatica scoperta da parte dei familiari che hanno subito avvertito i sanitari e i carabinieri, accorsi immediatamente. La salma, posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, è stata trasportata all'ospedale di Belcolle, dove verrà effettuata l'autopsia per cercare di risalire alle cause della morte. In Procura a Viterbo è stato aperto un fascicolo di indagine da parte della pm Eliana Dolce. Intanto, il Comune sta valutando la sospensione della sfilata dei carri allegorici prevista per domani, in segno di lutto.



