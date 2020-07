Salute 277

Dimessa a Taormina una neonata, la mamma era affetta da Coronavirus: la piccola era nata a giugno

Madre e figlia saranno accolte per una settimana negli appartamenti messi a disposizione dalla fondazione Chincherini a Letojanni

Redazione

28 Luglio 2020 21:07

La piccola era nata a giugno, da una bengalese di 34 anni, ed era stata ricoverata nell’ospedale Cervello a Palermo dove è risultata positiva al Coronavirus al rientro da Londra. In seguito è stata sottoposta a un intervento cardiochirurgico nel Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo, diretto dal primario Sasha Agati, dove era stata trasferita alla terapia intensiva neonatale diretta da Francesca Campi per un periodo di osservazione. Madre e figlia saranno accolte per una settimana negli appartamenti messi a disposizione dalla fondazione Chincherini a Letojanni.

