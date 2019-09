Cronaca 2241

Impiegato dimentica il figlio in macchina, muore bimbo di due anni: doveva lasciarlo all'asilo

E' successo a Catania dove un impiegato di 43 anni ha dimenticato di andare a lasciare il figlioletto all'asilo

Redazione

19 Settembre 2019 17:35

Un bambino di due anni è morto stamattina a Catania dopo essere stato per oltre cinque ore nell’auto del padre che si era dimenticato di lasciarlo all’asilo. L’uomo, 43 anni, è un dipendente amministrativo dell’università. E’ stata la moglie a chiamarlo, dopo essere andata all’asilo per prelevare il figlioletto. Il padre del bimbo si è precipitato trovando il piccolo esanime, lo ha portato al Policlinico dove i medici ne hanno constatato la morte. Sulla tragedia sono in corso indagini della Polizia.

