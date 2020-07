Attualita 134

Dimagrire senza deprimersi? Ecco la dieta del panino: leggi il programma

In questa dieta servono delle baguette piccole tipo ciabattine dal peso di circa 80-90 grammi al massimo

Redazione

05 Luglio 2020 08:29

Il pane fa ingrassare? In realtà no, anche se ce lo fanno credere. Lo dimostra - scrive il sito Chedonna.it - la dieta rapida del panino da 1300 calorie, indicata per affrontare al meglio l’estate. Serve quando il fisico ha bisogno di essere nutrito senza per questo essere appesantito ed è pure golosa.Dobbiamo semplicemente, come in ogni regime alimentare equilibrato, avere un minimo di buon senso, rispettando alla lettera le indicazioni sulle dosi e scegliendo alimenti sani. Seguendo la dieta per una settimana con costanza, anche perché non richiede grossi sacrifici a tavola, possiamo arrivare a perdere anche tre chili, Tutto quello che può servire in questo periodo della stagione.



La dieta del panino sembra essere la migliore risposta a chi voglia nutrirsi correttamente senza per questo deprimersi. Al bando la solita insalatina, il pesce al naturale, i fagiolini sconditi o le minestrine. Non stiamo parlando chiaramente dei panini che mangiamo al fast food, tanto invitanti quanto potenzialmente pericolosi per le nostre arterie. In questa dieta servono delle baguette piccole tipo ciabattine dal peso di circa 80-90 grammi al massimo. Possono essere farcite a piacere seguendo un certo criterio.





Anzitutto dovete togliere la mollica che rischia soltanto di gonfiare la pancia. E poi potete imbottirli con criterio secondo i nostri gusti. Ad esempio affettati come la bresaola, utilissima per la quantità di potassio e fosforo che contiene, e che rinforza le difese immunitarie. E ancora un panino integrale, che aiuta con le sue fibre, riempito con circa 150 grammi di verdure alla piastra o alla griglia (zucchine, melanzane o peperoni). Infine un pesce sostanzioso come il salmone, che è ricco di Omega 3 e può essere accompagnato da due fettine di pomodoro.

Dieta del panino da 1300 calorie, il menù



Questo quindi è il programma della dieta completa da seguire: tre giorni da ripetere ciclicamente almeno per una settimana quando volete. Il primo giorno a colazione un caffè o un thé con zucchero dietetico e uno yogurt magro con cereali. A metà mattinata una pesca e a pranzo uno dei panini di cui abbiamo parlato sopra. A merenda una spremuta e un pacchetto di crackers e per cena 200 grammi di minestrone con farro, una frittata con 1 uovo e 150 g di zucchine, seguita da due albicocche.



Al secondo giorno per colazione 200 grammi di latte parzialmente scremato e 3 biscotti secchi, a metà mattinata uno yogurt magro alla frutta, per pranzo il terzo panino con una pesca, a merenda due fette di melone e per cena 150 grammi di carne ai ferri con 200 grammi di verdure alla piastra.





Infine l’ultimo giorno a colazione partite con un thé o caffè insieme a due fette biscottate integrali con marmellata light. Per spuntino un frullato di frutta e a pranzo uno degli altri panini con una mela. A merenda uno yogurt magro alla frutta e per cena 80 grammi di riso e un’insalata mista.



Il pane fa ingrassare? In realtà no, anche se ce lo fanno credere. Lo dimostra - scrive il sito Chedonna.it - la dieta rapida del panino da 1300 calorie, indicata per affrontare al meglio l’estate. Serve quando il fisico ha bisogno di essere nutrito senza per questo essere appesantito ed è pure golosa.Dobbiamo semplicemente, come in ogni regime alimentare equilibrato, avere un minimo di buon senso, rispettando alla lettera le indicazioni sulle dosi e scegliendo alimenti sani. Seguendo la dieta per una settimana con costanza, anche perché non richiede grossi sacrifici a tavola, possiamo arrivare a perdere anche tre chili, Tutto quello che può servire in questo periodo della stagione.



La dieta del panino sembra essere la migliore risposta a chi voglia nutrirsi correttamente senza per questo deprimersi. Al bando la solita insalatina, il pesce al naturale, i fagiolini sconditi o le minestrine. Non stiamo parlando chiaramente dei panini che mangiamo al fast food, tanto invitanti quanto potenzialmente pericolosi per le nostre arterie. In questa dieta servono delle baguette piccole tipo ciabattine dal peso di circa 80-90 grammi al massimo. Possono essere farcite a piacere seguendo un certo criterio.





Anzitutto dovete togliere la mollica che rischia soltanto di gonfiare la pancia. E poi potete imbottirli con criterio secondo i nostri gusti. Ad esempio affettati come la bresaola, utilissima per la quantità di potassio e fosforo che contiene, e che rinforza le difese immunitarie. E ancora un panino integrale, che aiuta con le sue fibre, riempito con circa 150 grammi di verdure alla piastra o alla griglia (zucchine, melanzane o peperoni). Infine un pesce sostanzioso come il salmone, che è ricco di Omega 3 e può essere accompagnato da due fettine di pomodoro.

Dieta del panino da 1300 calorie, il menù



Questo quindi è il programma della dieta completa da seguire: tre giorni da ripetere ciclicamente almeno per una settimana quando volete. Il primo giorno a colazione un caffè o un thé con zucchero dietetico e uno yogurt magro con cereali. A metà mattinata una pesca e a pranzo uno dei panini di cui abbiamo parlato sopra. A merenda una spremuta e un pacchetto di crackers e per cena 200 grammi di minestrone con farro, una frittata con 1 uovo e 150 g di zucchine, seguita da due albicocche.



Al secondo giorno per colazione 200 grammi di latte parzialmente scremato e 3 biscotti secchi, a metà mattinata uno yogurt magro alla frutta, per pranzo il terzo panino con una pesca, a merenda due fette di melone e per cena 150 grammi di carne ai ferri con 200 grammi di verdure alla piastra.





Infine l’ultimo giorno a colazione partite con un thé o caffè insieme a due fette biscottate integrali con marmellata light. Per spuntino un frullato di frutta e a pranzo uno degli altri panini con una mela. A merenda uno yogurt magro alla frutta e per cena 80 grammi di riso e un’insalata mista.



News Successiva Maltempo in arrivo in Sicilia, previste piogge e temporali: scatta nell'isola l'allerta gialla

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare