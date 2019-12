Attualita 36

"Digitali si nasce...programmatori si diventa": alla Don Milani di Caltanissetta si conclude progetto

Il percorso ha permesso ai ragazzi l’acquisizione di competenze nel campo del coding, in particolare della programmazione a blocchi e nel linguaggio di Scratch

Redazione

23 Dicembre 2019 08:45

In un’atmosfera di grande entusiasmo e immensa soddisfazione dei ragazzi che vi hanno preso parte, si è concluso, venerdì 20 dicembre, nel laboratorio multimediale della Scuola Secondaria di I Grado “F. Cordova” facente parte dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Caltanissetta, il modulo “Digitali si nasce...programmatori si diventa” del Progetto FSE-PON “Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale”. Il modulo, nell’ottica della continuità didattica fortemente voluta dalla professoressa Luigia Maria Emilia Perricone, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani”, è stato frequentato dagli alunni del primo anno della Scuola Secondaria di I Grado e dagli allievi delle classi quinte del plesso “G. Rodari” della Scuola primaria e ha avuto come esperto il professore Fabio Amico e come tutor la professoressa Laura Mosca, docenti della Scuola Secondaria. Il percorso ha permesso ai ragazzi l’acquisizione di competenze nel campo del coding, in particolare della programmazione a blocchi e nel linguaggio di Scratch. Con grandissimo entusiasmo e fortemente motivati dalla didattica laboratoriale proposta dal prof. Amico, i partecipanti, nella prima parte del modulo, sono stati impegnati in coinvolgenti attività di coding unplugged e sulla piattaforma digitale code.org e, successivamente, hanno avuto modo di cimentarsi nella programmazione con linguaggio Scratch e con l’applicazione Play Lab che hanno permesso loro lo sviluppo del pensiero computazionale cioè quella strategia logica e operativa di pensiero che serve per risolvere problemi, anche quotidiani, in modo personale e creativo, pianificando una strategia d’azione. Nel corso del modulo, come previsto nel progetto, vi è stata anche la collaborazione con l’I.I.S.S. “S. Mottura” che ha messo a disposizione il proprio laboratorio d’informatica e il proprio personale nella persona del prof. R. Fornasero che ha condotto il penultimo incontro del percorso formativo.

In un’atmosfera di grande entusiasmo e immensa soddisfazione dei ragazzi che vi hanno preso parte, si è concluso, venerdì 20 dicembre, nel laboratorio multimediale della Scuola Secondaria di I Grado “F. Cordova” facente parte dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Caltanissetta, il modulo “Digitali si nasce...programmatori si diventa” del Progetto FSE-PON “Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale”. Il modulo, nell’ottica della continuità didattica fortemente voluta dalla professoressa Luigia Maria Emilia Perricone, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani”, è stato frequentato dagli alunni del primo anno della Scuola Secondaria di I Grado e dagli allievi delle classi quinte del plesso “G. Rodari” della Scuola primaria e ha avuto come esperto il professore Fabio Amico e come tutor la professoressa Laura Mosca, docenti della Scuola Secondaria. Il percorso ha permesso ai ragazzi l’acquisizione di competenze nel campo del coding, in particolare della programmazione a blocchi e nel linguaggio di Scratch. Con grandissimo entusiasmo e fortemente motivati dalla didattica laboratoriale proposta dal prof. Amico, i partecipanti, nella prima parte del modulo, sono stati impegnati in coinvolgenti attività di coding unplugged e sulla piattaforma digitale code.org e, successivamente, hanno avuto modo di cimentarsi nella programmazione con linguaggio Scratch e con l’applicazione Play Lab che hanno permesso loro lo sviluppo del pensiero computazionale cioè quella strategia logica e operativa di pensiero che serve per risolvere problemi, anche quotidiani, in modo personale e creativo, pianificando una strategia d’azione. Nel corso del modulo, come previsto nel progetto, vi è stata anche la collaborazione con l’I.I.S.S. “S. Mottura” che ha messo a disposizione il proprio laboratorio d’informatica e il proprio personale nella persona del prof. R. Fornasero che ha condotto il penultimo incontro del percorso formativo.

Uffici Caltaqua aperti al pubblico giorno 24 e 31 dicembre ma con orario ridotto

News Successiva Maltempo in Sicilia, in arrivo nuova allerta gialla: previste piogge, grandinate e venti di burrasca

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare