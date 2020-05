Cronaca 269

Diffondono online la foto nudo di un disabile: denunciati tre pregiudicati catanesi

La vittima, era stata convinta dai tre a spogliarsi e a mandare loro delle foto. Sono stati denunciati per diffamazione e circonvenzione di incapace

Redazione

30 Maggio 2020 16:02

Hanno circuito su WhatsApp un giovane disabile del paese etneo in cui vivono e lo hanno convinto a spogliarsi nudo e a mandare loro delle foto, che hanno diffuso su social network. E' l'accusa contestata da tre pregiudicati di 33, 34 e 40 anni, che sono stati denunciati da carabinieri del comando provinciale di Catania per diffamazione e circonvenzione d'incapace. La vittima, chiamata convenzionalmente 'Antonio', affetta da un ritardo mentale, era finito nelle mire dei tre decisi, hanno ricostruito i militari dell'Arma, a sfruttare il suo handicap per loro semplice soddisfazione e divertimento. Uno dei tre, senza il consenso di Antonio, lo aveva inserito in un gruppo che il ragazzo ha abbandonato.

Hanno circuito su WhatsApp un giovane disabile del paese etneo in cui vivono e lo hanno convinto a spogliarsi nudo e a mandare loro delle foto, che hanno diffuso su social network. E' l'accusa contestata da tre pregiudicati di 33, 34 e 40 anni, che sono stati denunciati da carabinieri del comando provinciale di Catania per diffamazione e circonvenzione d'incapace. La vittima, chiamata convenzionalmente 'Antonio', affetta da un ritardo mentale, era finito nelle mire dei tre decisi, hanno ricostruito i militari dell'Arma, a sfruttare il suo handicap per loro semplice soddisfazione e divertimento. Uno dei tre, senza il consenso di Antonio, lo aveva inserito in un gruppo che il ragazzo ha abbandonato.

Caltanissetta, nascondeva un fucile calibro 20 e 248 cartucce: arrestato dalla Squadra Mobile

News Successiva Spostamenti tra Regioni, al Sud c'è paura: Bertolaso studia un piano per la Sicilia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare