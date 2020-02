Cronaca 591

Diffonde foto intime di una donna conosciuta in chat, perquisizioni nell'abitazione di un 65enne

Si tratta di un nuovo caso di "revenge porn" successo a Catania. Nel computer dell'uomo, sono state trovate foto della donna

Redazione

07 Febbraio 2020 12:04

Un nuovo caso di "revenge porn". Questa volta a Catania. Un uomo di 65 anni è accusato di aver diffuso immagini sessualmente esplicite di una donna conosciuta sui social. Su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, la Polizia Postale ha eseguito una perquisizione nei confronti dell'uomo.Le indagini sono partite dalla Polizia Postale di Ragusa a seguito della denuncia di una quarantenne residente in provincia di Ragusa che aveva conosciuto, e poi intrattenuto, rapporti su Facebook con l’indagato. L’uomo, approfittando della fragilità emotiva della donna, era riuscito a farsi inviare delle immagini e dei video privati.

Al rifiuto della donna di incontrarlo, e dopo aver manifestato la volontà di mettere fine alla relazione on line, l'uomo l'ha minacciata di diffondere le sue immagini intime.

Il pm ha immediatamente disposto una perquisizione domiciliare ed informatica nei riguardi del 65enne nel corso della quale sono state trovate, in una cartella memorizzata sullo smartphone dell’uomo, tutte le immagini di interesse inviate dalla vittima.



