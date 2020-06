Politica 524

Dietrofront sugli aeroporti di Comiso e Trapani, Cancelleri: "Riapriranno il 21 giugno"

È Il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, a darne notizia dopo aver sentito questa mattina il presidente dell'Ena

15 Giugno 2020

Gli aeroporti Pio La Torre di Comiso e Vincenzo Florio di Trapani-Birgi riapriranno al traffico il prossimo 21 giugno, così come richiesto dagli stessi scali all’Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).



È Il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, a darne notizia dopo aver sentito questa mattina il presidente dell’Enac

“Mi sono voluto accertare personalmente – dichiara il vice ministro Cancelleri – come mai gli aeroporti di Comiso e di Trapani non fossero stati inseriti nel decreto del Mit, che dispone l’operatività degli scali su tutto il territorio nazionale. Ho sentito i presidenti delle società che gestiscono i due aeroporti siciliani, rispettivamente Mistretta per la So.A.Co di Comiso e Ombra per l’Airgest di Trapani, e li ho rassicurati della riapertura secondo le loro necessità”.

C’è da dire però – continua il Vice Ministro - che l’Airgest ha mandato la richiesta a Enac, atto fondamentale per poter riaprire, solo stamattina, ma nonostante ciò mi sono attivato affinché non ci fossero ritardi e disservizi per il territorio, così da garantire ai cittadini la possibilità di volare. Stamane ho chiamato direttamente il presidente dell’Enac, Nicola Zaccheo - conclude Cancelleri – per accertarmi dell’esito delle due istanze. Il presidente Zaccheo, non solo mi ha rassicurato che non vi è nessun motivo per non accogliere le richieste e poter consentire ai due aeroporti di riprendere le attività, ma ha anche chiarito che per nessun motivo si vogliono lasciar chiusi i due scali”.Inoltre, continua la nota del vice ministro Cancelleri, il Presidente dell’Enac si è reso disponibile, nel caso che i due aeroporti lo richiedessero, ad autorizzare l’apertura anche prima della data prestabilita.





