Dieta in estate, la nutrizionista: "Contro il caldo, bere molta acqua e mangiare tanto pesce"

"Evitate anche bevande dolci e gassate e ovviamente alcolici - sottolinea la nutrizionista - inoltre non esponetevi molto al sole"

20 Luglio 2020 20:52

Dopo i temporali e le alluvioni, in Sicilia adesso arriva il grande caldo. La settimana che è appena iniziata sarà caratterizzata dal forte caldo e così le piogge degli ultimi giorni saranno soltanto un lontano ricordo.I consigli sull’alimentazione da seguire sono - come di consueto - quelli di bere molto e non mangiare cibi grassi, ma questa volta arriva anche il suggerimento di mangiare molto pesce, “soprattutto quello azzurro”, dice la nutrizionista Claudia Ferriolo.

“Evitate anche bevande dolci e gassate e ovviamente alcolici - sottolinea la nutrizionista - inoltre non esponetevi molto al sole”.



