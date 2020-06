Attualita 239

Dichiarazione dei redditi, la scadenza slitta al 30 settembre. Ecco come ottenere il rimborso Irpef in busta paga

La scadenza, per quanto riguarda il modello redditi precompilato, è invece programmata per il 20 novembre

Redazione

26 Giugno 2020 09:41

Cambia la data per ottenere il rimborso Irpef. L'emergenza coronavirus ha infatti posticipato anche i tempi dei conguagli relativi alla dichiarazione dei redditi. Il rimborso di imposta, come spiegato dall'Agenzia delle Entrate, viene inserito in busta paga a partire dal mese di luglio.Per i pensionati invece l'accredito avverrà a partire da agosto o da settembre. Tutto comunque dipende dalla presentazione della dichiarazione dei redditi la cui scadenza viene slittata al 30 settembre.

RIMBORSO IRPEF 2020: ECCO QUANDO ARRIVA. Tutte le date dei rimborsi slitteranno nel mese successivo ancora alla presentazione del modello. Se per esempio la dichiarazione dei redditi è stata presentata entro maggio il rimborso arriverà nel mese di luglio, o di agosto per quanto riguarda i pensionati.

Se invece il modello viene presentato in prossimità dell'ultima data utile, ossia settembre, il conguaglio arriverà ad ottobre oppure a novembre.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: LE SCADENZE:



entro il 15 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio,

entro il 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno,

entro il 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio,

entro il 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto,

entro il 30 settembre per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre

La scadenza, per quanto riguarda il modello redditi precompilato, è invece programmata per il 20 novembre.

