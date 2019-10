Eventi 212

"Diamoci una scossa", allestiti a Gela e Caltanissetta punti informativi sulla prevenzione sismica

L'iniziativa si è svolta domenica scorsa ed è stata organizzata dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Caltanissetta

Redazione

22 Ottobre 2019 16:35

La scorsa domenica gli Ingegneri dell’Ordine della Provincia di Caltanissetta hanno incontrato i cittadini in occasione della seconda “Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica”, un evento a carattere nazionale coorganizzato dai Consigli Nazionali, la Fondazione Inarcassa e con il prestigioso supporto scientifico del’ENEA, del consiglio Superiore dei LL.PP. e della Protezione Civile.Con lo slogan “diamoci una scossa”, gli Ingegneri dell’Ordine hanno sensibilizzato i cittadini che si sono avvicinati ai punti informativi allestiti a Caltanissetta e Gela, sull’importanza della cura e manutenzione del nostro patrimonio edilizio.

L’attività di informazione promossa dall’Ordine, sui molteplici bonus fiscali che possono essere impiegati per l’adeguamento sismico, energetico ed il miglioramento estetico degli edifici (Sismabonus, Bonus Energia, Bonus Facciate), continuerà durante tutto il mese di Novembre.

I cittadini interessati potranno chiedere informazioni contattando l’Ordine degli Ingegneri all’indirizzo segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com, e fissando un appuntamento con i referenti che, senza alcun onere, daranno le prime indicazioni sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorare gli edifici usufruendo dei bonus previsti dallo Stato. Ne dà notizia Nuccio Cannizzaro, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta.



La scorsa domenica gli Ingegneri dell’Ordine della Provincia di Caltanissetta hanno incontrato i cittadini in occasione della seconda “Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica”, un evento a carattere nazionale coorganizzato dai Consigli Nazionali, la Fondazione Inarcassa e con il prestigioso supporto scientifico del’ENEA, del consiglio Superiore dei LL.PP. e della Protezione Civile.Con lo slogan “diamoci una scossa”, gli Ingegneri dell’Ordine hanno sensibilizzato i cittadini che si sono avvicinati ai punti informativi allestiti a Caltanissetta e Gela, sull’importanza della cura e manutenzione del nostro patrimonio edilizio.

L’attività di informazione promossa dall’Ordine, sui molteplici bonus fiscali che possono essere impiegati per l’adeguamento sismico, energetico ed il miglioramento estetico degli edifici (Sismabonus, Bonus Energia, Bonus Facciate), continuerà durante tutto il mese di Novembre.

I cittadini interessati potranno chiedere informazioni contattando l’Ordine degli Ingegneri all’indirizzo segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com, e fissando un appuntamento con i referenti che, senza alcun onere, daranno le prime indicazioni sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorare gli edifici usufruendo dei bonus previsti dallo Stato. Ne dà notizia Nuccio Cannizzaro, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta.



News Successiva Premio internazionale Compasso d'oro, in corsa anche l'architetto gelese Castellana

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews