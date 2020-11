Salute 596

Diabete, aumenta la mortalità: a Caltanissetta screening gratuito per la prevenzione della malattia

L'iniziativa, organizzata dal Rotary Club e dalla Croce Rossa, si è svolta ieri in corso Umberto, davanti ai locali dell'ex Banca d'Italia

Redazione

02 Novembre 2020 08:58

Dice l’antico detto “dove maggiore c’è, minore cessa” e normalmente gli antichi proverbi non sbagliano mai: non è questo il caso delle cardiopatie e delle malattie legate al diabete . In piene emergenza COVID, quando le migliori risorse delle sanità pubblica sono dedicate alla lotta contro la pandemia, è stata registrata purtroppo una mortalità tre volte maggiore rispetto allo stesso periodo del 2019, passando dal 4.1 %” al 13.7%, come rivela uno studio della Società Italiana di Cardiologia. Tale aumento è dovuto nella maggior parte dei casi ad infarti non trattati o trattati tardivamente . Inoltre, per timore del contagio i pazienti ritardano l’accesso al pronto soccorso e arrivano in ospedale in condizioni sempre più gravi. Lo studio della Società Italiana di Cardiologia conclude che se questa tendenza dovesse persistere avremo più morti per infarto che di Covid-19.

Stessa tendenza ad essere trascurate mostrano le patologie correlate al diabete: il diabete è una malattia asintomatica che può portare gravi complicanze ad organi quali reni, vista e cuore.

Nell’ottica di fornire un servizio alla cittadinanza il Rotary Club di Caltanissetta, guidato dalla vulcanica presidente Marcella Milia, ha organizzato uno screening gratuito per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e diabetiche che si è svolto nella giornata di domenica 1 Novembre in Corso Umberto , davanti ai locali dell’ex Banca d’Italia, dalle 9 alle 14.

Rispettando un severo protocollo di sicurezza, studiato insieme alla Croce Rossa di Caltanissetta e coinvolgendo esperti medici quali il diabetologo Alfonso La Loggia, le dottoresse Daniela Anselmo, Cinzia Cimino, Carmen Cammarata ed Egle Termini ed i cardiologi dottori Salvo Pasqualetto, Franco Di Maria, Giovanni Guzzo, e Daniela Gallo coadiuvati dall’infermiera Silvana Bellante, sono stati sottoposti i cittadini alla rilevazione dei dati biometrici, alla misurazione della pressione arteriosa e della glicemia mediante glucotest.

Inoltre, utilizzando il camper del Distretto Rotary 2110, ai soggetti a rischio è stato effettuato un elettrocardiogramma , test essenziale per la diagnosi di eventuali cardiopatie.

Lo screening ha riscosso un enorme successo: oltre cento cittadini di ogni età sono stati sottoposti ai controlli, rispettando il protocollo di sicurezza.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Marcella Milia e da tutti i soci del Club, tra cui gli ex governatori Valerio Cimino e Giovanni Vaccaro, intervenuti numerosi per assicurare un ordinato svolgimento della manifestazione. Soddisfazione espressa altresì dal Sindaco di Caltanissetta, intervenuto in mattinata durante i controlli medici, che ha lodato l’impegno concreto del Rotary a favore della città.

Un plauso all’iniziativa è stato rivolto dal governatore del Distretto Rotary 2110 Alfio Di Costa che ha visto concretizzato attraverso lo screening di Caltanissetta, uno dei più efficaci progetti per l’anno 2020/21, il “Progetto Distrettuale Salute”.



Dice l’antico detto “dove maggiore c’è, minore cessa” e normalmente gli antichi proverbi non sbagliano mai: non è questo il caso delle cardiopatie e delle malattie legate al diabete . In piene emergenza COVID, quando le migliori risorse delle sanità pubblica sono dedicate alla lotta contro la pandemia, è stata registrata purtroppo una mortalità tre volte maggiore rispetto allo stesso periodo del 2019, passando dal 4.1 %” al 13.7%, come rivela uno studio della Società Italiana di Cardiologia. Tale aumento è dovuto nella maggior parte dei casi ad infarti non trattati o trattati tardivamente . Inoltre, per timore del contagio i pazienti ritardano l’accesso al pronto soccorso e arrivano in ospedale in condizioni sempre più gravi. Lo studio della Società Italiana di Cardiologia conclude che se questa tendenza dovesse persistere avremo più morti per infarto che di Covid-19.

Stessa tendenza ad essere trascurate mostrano le patologie correlate al diabete: il diabete è una malattia asintomatica che può portare gravi complicanze ad organi quali reni, vista e cuore.

Nell’ottica di fornire un servizio alla cittadinanza il Rotary Club di Caltanissetta, guidato dalla vulcanica presidente Marcella Milia, ha organizzato uno screening gratuito per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e diabetiche che si è svolto nella giornata di domenica 1 Novembre in Corso Umberto , davanti ai locali dell’ex Banca d’Italia, dalle 9 alle 14.

Rispettando un severo protocollo di sicurezza, studiato insieme alla Croce Rossa di Caltanissetta e coinvolgendo esperti medici quali il diabetologo Alfonso La Loggia, le dottoresse Daniela Anselmo, Cinzia Cimino, Carmen Cammarata ed Egle Termini ed i cardiologi dottori Salvo Pasqualetto, Franco Di Maria, Giovanni Guzzo, e Daniela Gallo coadiuvati dall’infermiera Silvana Bellante, sono stati sottoposti i cittadini alla rilevazione dei dati biometrici, alla misurazione della pressione arteriosa e della glicemia mediante glucotest.

Inoltre, utilizzando il camper del Distretto Rotary 2110, ai soggetti a rischio è stato effettuato un elettrocardiogramma , test essenziale per la diagnosi di eventuali cardiopatie.

Lo screening ha riscosso un enorme successo: oltre cento cittadini di ogni età sono stati sottoposti ai controlli, rispettando il protocollo di sicurezza.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Marcella Milia e da tutti i soci del Club, tra cui gli ex governatori Valerio Cimino e Giovanni Vaccaro, intervenuti numerosi per assicurare un ordinato svolgimento della manifestazione. Soddisfazione espressa altresì dal Sindaco di Caltanissetta, intervenuto in mattinata durante i controlli medici, che ha lodato l’impegno concreto del Rotary a favore della città.

Un plauso all’iniziativa è stato rivolto dal governatore del Distretto Rotary 2110 Alfio Di Costa che ha visto concretizzato attraverso lo screening di Caltanissetta, uno dei più efficaci progetti per l’anno 2020/21, il “Progetto Distrettuale Salute”.



News Successiva Coronavirus, in Sicilia l'incremento dei ricoveri è di 47 unità a fronte di 1095 nuovi contagi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare